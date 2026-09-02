Avrupa Birliği Başkanlığın Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg IPA Bulgaristan - Türkiye Programı kapsamında desteklenen ve Türkiye ve Bulgaristan arasındaki sınır ötesi iş birliğini güçlendirmek ve turizm sektöründe çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen CARE-Tour Projesi kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Bilgi Transfer Çalıştayı', 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde Enez'de gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İnci Hotel'de düzenlenen iki günlük çalıştayda, Türkiye ve Bulgaristan'dan turizm işletmeleri ve sektör temsilcileri bir araya gelerek sürdürülebilir turizmin geleceği, enerji ve su verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilir turizm sertifikasyonu konularında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Çalıştayın öne çıkan başlıklarından biri, turizm işletmelerinin sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlamasında önemli bir araç olan GSTC (Global Sustainable Tourism Council) kriterleri ile Türkiye'de uygulanan Sürdürülebilir Turizm Programı ve sertifikasyon süreçleri oldu. Katılımcılara, sürdürülebilirlik kriterlerinin konaklama tesislerinde uygulanması ve işletmelerin çevresel performanslarının geliştirilmesine yönelik bilgiler aktarıldı.

Program kapsamında ayrıca Türkiye ve Bulgaristan'daki iyi uygulama örnekleri paylaşılırken, turizm işletmelerinde enerji tüketiminin azaltılması, su kaynaklarının daha verimli kullanılması, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm, plastik kullanımının azaltılması ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik uygulamalar ele alındı.

CARE-Tour Projesi kapsamında Türkiye ve Bulgaristan'daki turizm işletmelerinin yararlanabileceği 'Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Ortak Rehberi' de hazırlandı. Rehberde; iklim değişikliği ve iklim nötrlüğü hedefleri, Avrupa Turizm Geçiş Yolu, turizm sektöründe yeşil ve dijital dönüşüm, turizmde dayanıklılık, enerji ve su verimliliği, atık ve plastiklerin azaltılması, sürdürülebilir turizm sertifikasyonu ve farklı ülkelerden iyi uygulama örnekleri gibi konulara yer veriliyor.

Çalıştayın önemli bölümlerinden biri de, Avrupa Birliği'nin desteğiyle CARE-Tour Projesi kapsamında Enez'de bulunan İnci Hotel'de gerçekleştirilen enerji verimliliği yatırımlarının yerinde incelenmesi oldu. Bu kapsamda otelin odalarında kullanılan televizyon, buzdolabı, klima ve saç kurutma makineleri enerji verimliliği sağlayan yeni ekipmanlarla yenilenirken, mutfak bölümünde de enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni mutfak ekipmanları kullanıma sunuldu.

Katılımcılara, gerçekleştirilen bu yatırımların enerji tüketiminin azaltılması, işletme kaynaklarının daha verimli kullanılması ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine nasıl katkı sağladığı konusunda bilgi verildi. Böylece proje kapsamında hayata geçirilen enerji verimliliği uygulamaları, turizm sektöründe sürdürülebilir ve çevre dostu işletme modellerine yönelik somut bir iyi uygulama örneği olarak yerinde incelendi.

İki gün süren etkinlik, Türkiye ve Bulgaristan'daki turizm paydaşları arasında yeni iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine ve sınır ötesi bölgede daha yeşil, sürdürülebilir ve dayanıklı bir turizm anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağladı. CARE-Tour Projesi, Interreg VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye Programı 2021-2027 kapsamında Avrupa Birliği tarafından eş-finanse edilmektedir.