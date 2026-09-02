Bursa Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde Gürcistan ortaklığıyla yürütülecek Erasmus+ projesiyle gençlerin kullan at tüketim alışkanlıklarını sorgulamaları, ürünleri onarmaları ve sürdürülebilir yaşam konusunda bilinç kazanmaları hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), gençlerin sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanmasına yönelik uluslararası bir projeye daha imza atıyor. BTÜ koordinatörlüğünde ve Gürcistan'dan Gen Z for Europe ortaklığıyla yürütülecek 'Fix the Future for a Green Planet (FIX4GREEN)' projesi, Erasmus+ Gençlik Değişimleri kapsamında desteklenecek. 12 ay sürecek proje kapsamında, gençlerin günlük hayatta benimsediği 'al-kullan-at' anlayışı yerine ürünleri daha uzun süre kullanma, onarma ve yeniden değerlendirme alışkanlığı kazanması amaçlanıyor. Projenin yürütücülüğünü BTÜ Proje Destek Ofisi'nden Öğretim Görevlisi Ömer Faruk Kaya üstleniyor.

GENÇLER TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI SORGULAYACAK

Proje kapsamında farklı ülkelerden 18-30 yaş arasındaki gençlerin katılımıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 7 günlük uluslararası gençlik değişimi gerçekleştirilecek. Programda gençlerin yalnızca teorik bilgi edinmesi değil, sürdürülebilirliği günlük yaşamda uygulayabilecekleri deneyimler kazanması hedefleniyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında gençler, kullandıkları ürünlerin ne kadar dayanıklı olduğunu, tamir edilip edilemediğini ve kullanım ömrünün nasıl uzatılabileceğini farklı etkinliklerle inceleyecek.

'ÜRÜN OTOPSİSİ' İLE ÜRÜNLERİN ÖMRÜ İNCELENECEK

Projede gerçekleştirilecek 'Ürün Otopsisi (Product Autopsy)'etkinliğiyle günlük hayatta kullanılan ürünler incelenerek ne kadar dayanıklı oldukları, hangi parçalarının bozulduğu ve tamir edilip edilemeyecekleri ele alınacak. 'Yeşil Mahkeme (Green Court)' simülasyonunda ise çevre politikaları ve şirketlerin sürdürülebilirlik iddiaları ele alınacak. 'Repair Café (Tamir Atölyesi)' etkinliğinde ise tekstil ürünleri ve küçük ev aletlerinin tamiri konusunda uygulamalı çalışmalar yapılacak.

Proje kapsamında elde edilen bilgi ve deneyimlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Açık Erişimli Dijital Tamir Rehberi (Digital Repair Guide) hazırlanacak. Ayrıca gençlik çalışmalarında kullanılmak üzere 'Green Court Toolkit' oluşturulacak. BTÜ koordinatörlüğünde yürütülecek proje ile gençlerin yalnızca sürdürülebilirlik konusunda bilgi sahibi olmaları değil, aynı zamanda üreten, onaran, yeniden kullanan ve çevresel sorunlar karşısında eleştirel düşünebilen bireyler olarak gelişmeleri hedefleniyor

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin gençlerin sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Geleceğin dünyasında kaynakları koruyan, tüketim alışkanlıklarını sorgulayan ve sahip olduklarını yeniden değerlendirebilen bireylere ihtiyaç var. FIX4GREEN projesinin gençlerimizin sürdürülebilirlik konusunda yalnızca teorik bilgi edinmelerine değil, bu bilgileri günlük yaşamlarında uygulamalarına da imkân sağlayacağına inanıyorum. BTÜ olarak gençlerimizi yalnızca tüketen değil, üreten, onaran ve dönüştüren bireyler olarak geleceğe hazırlayan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz' dedi.