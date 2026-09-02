Antalya'da Türkiye'nin dört bir yanından kültürleri, yöresel lezzetleri, halk danslarını ve müziği aynı meydanda buluşturan Yöreler Renkler Festivali, 10'uncu kez kapılarını açıyor. 5-13 Eylül'de düzenlenecek festivale 83 hemşeri ve kültür derneği katılırken Uğur Önür, Tolga Çandar ve Selçuk Balcı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne alacak.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel Yöreler Renkler Festivali, 10'uncu yılında Antalya'yı dokuz gün boyunca büyük bir kültür buluşmasına dönüştürecek. Türkiye'nin 7 bölgesinden Antalya'ya taşınan kültürleri Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya getirecek festival, 5 Eylül'de Akdeniz Gecesi'yle başlayacak.

Bu yıl 83 hemşeri ve kültür derneğinin katılacağı festivalde kent meydanı, Anadolu'nun dört bir yanından lezzetlere, el sanatlarına, müziklere ve halk oyunlarına ev sahipliği yapacak. Dernekler, kuracakları stantlarda yörelerinin yemeklerini, doğal ve tarihi güzelliklerini, geleneklerini ve el emeği ürünlerini tanıtacak. Yöresel ürünlerin satışa da sunulacağı stantlar, festival boyunca her gün 12.00-23.00 saatleri arasında açık olacak.

HER AKŞAM BAŞKA BİR YÖRENİN SESİ

Festivalin sahnesinde her akşam farklı bir coğrafyanın müziği ve dansları yer alacak. Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu saat 20.00'de o geceye ayrılan bölge ve kültürün yöresel danslarını sergileyecek. Gösterilerin ardından konserler başlayacak.

Festival, 5 Eylül Cumartesi Akdeniz Gecesi'yle açılacak. İlk gece Zelişah ile Mustafa'nın ardından Türk halk müziği sanatçısı Uğur Önür sahne alacak.

6 Eylül'de meydanın ritmi Güneydoğu Anadolu'ya dönecek. Ozan Gündemi, Serpil Efe ve Naciye Çokbilir'in konserlerinin ardından gece, 'Baran ile Sıra Gecesi' programıyla devam edecek.

7 Eylül'de ise festival sınırları aşacak. Komşu Ülkeler Gecesi kapsamında Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun ardından Ahıska Dans Topluluğu ve Neveser Türk Müziği Korosu sahneye çıkacak. Hadi Farshchi konserinin ardından Hediye Kishipour dans gösterisi sunacak.

TOLGA ÇANDAR VE SELÇUK BALCI FESTİVAL SAHNESİNDE

Festival, 8 Eylül'de Doğu Anadolu Gecesi'yle devam edecek. Ali Gündüz ve Yusuf Deniz'in sahne alacağı gecenin ardından 9 Eylül'de Ege ve Marmara ezgileri Atatürk Kent Meydanı'nı dolduracak. Ege-Marmara Gecesi'nde Ateş Ali'nin ardından Tolga Çandar Antalyalılarla buluşacak.

10 Eylül İç Anadolu Gecesi'nde Pınar Okumuş, İbrahim Pala ve Mehmet Yenigün sahnede olacak. 11 Eylül'de ise meydanda Karadeniz rüzgarı esecek. Orhan Çavuş'un ardından Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı festival sahnesine çıkacak.

Dokuz günlük buluşmanın son iki gününde de konserler sürecek. 12 Eylül'de Hatçe Bacı, 13 Eylül'de ise Oğuz Boran Antalyalılarla buluşacak.

10 YILDIR AYNI MEYDANDA BULUŞUYORLAR

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalin Antalya'nın çok kültürlü yapısının en renkli buluşmalarından biri haline geldiğini söyledi.