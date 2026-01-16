Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2025-2026 yarıyıl karne törenine katıldı. Alemdar, Gazipaşa İlkokulu'nda öğrencilere tatil hediyeleri verdi ve başarılar diledi. Programa yoğun katılım vardı. Katılımda öğrencilerin gayreti ve öğretmenlerin emeği övüldü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarıyıl karne törenine katılarak, Sapancalı minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu ve sevinci onlarla birlikte yaşadı.

Sapanca Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan Gazipaşa İlkokulu'nda düzenlenen törende karnelerini alan minikleri tebrik eden Alemdar, iyi tatiller diledi ve miniklere başarılarından dolayı hediyeler verdi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Sapanca Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Mustafa Vural, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Gençlik Müdürü Cemil Boz, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sapanca AK Parti İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, okul müdürü, öğretmenler ve veliler katıldı.

KARNE VERDİ, HEYECANA ORTAK OLDU

Başkan Yusuf Alemdar'ın katılımıyla 1/A sınıfı öğrencileriyle başlayan yarıyıl karne dağıtım programı, diğer tüm sınıflarda aynı anda gerçekleşti. Protokol üyeleri okulun 3'üncü üçüncü katında yer alan ve Çanakkale ile Kurtuluş Savaşı'nı konu alan holü inceledi, öğretmenler odasında eğitimcilerle sohbet etti ve eğitim sürecine dair değerlendirmelere katıldı.

Başkan Alemdar, 'Bugün öğrencilerimiz, gösterdikleri gayret ve kararlılığın karşılığını alıyor. Sizler, bu şehrin ve ülkemizin geleceğini inşa edecek, yarınlara yön verecek en kıymetli değerlerimizsiniz. Bizler de her birinizin hayallerine ulaşabilmesi için var gücümüzle çalışmayı, her adımda yanınızda durmayı sürdüreceğiz. Bu özel günde tüm öğrencilerimizi ve onları özveriyle geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum' dedi.