Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Herkes İçin Spor, Her Yaşa Sağlık' mottosuyla çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek Yağlı Güreş Spor Okulları'nda ön kayıtlar başladı. Çocukların geleneksel güreşle tanışması ve yeteneklerini geliştirmesi amacıyla düzenlenen kurslar, ücretsiz olacak. Uzman antrenörler eşliğinde düzenlenecek eğitimlerde haftanın dört günü güreş, ağırlık ve koşu antrenmanları gerçekleştirilecek.

ÖN KAYITLAR BAŞLADI

Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek ve 13-18 yaş aralığındaki (2013-2008 doğumlular) çocuklara yönelik düzenlenecek Geleneksel Güreş (Yağlı Güreş) Spor Okulları'nda ön kayıtları başladı.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLACAK

Çocukların hareketli bir yaşam alışkanlığı kazanmasını, fiziksel gelişimlerini desteklemeyi ve geleneksel Türk sporlarından biri olan güreşi yeni nesillere aktarmayı hedefleyen kurslarda eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.