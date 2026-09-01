Mirel Radoi ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük kariyerine Romanya'da başlayan Mehmet Topal ile ilgileniyor. Tarafların görüşmeler sonrası anlaşmaya varması ve Topal'ın Süper Lig'e Gaziantep FK ile dönmesi bekleniyor.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Teknik direktörlük kariyerine Romanya'da başlayan ve Petrolul Ploiești'deki başarılı performansıyla adından söz ettiren Mehmet Topal, Süper Lig'e Gaziantep FK ile dönmeye yakın.

Mirel Radoi ile yollarını ayıran Gaziantep FK'da yeni teknik direktör arayışları sürerken, kırmızı-siyahlı yönetimin rotasını Mehmet Topal'a çevirdiği öğrenildi.

Gaziantep FK yönetimi, 40 yaşındaki teknik adamla yüz yüze ilk görüşmeyi gerçekleştirecek. Yapılan ilk temaslarda tarafların hedefleri, futbol anlayışları ve gelecek projelerinin büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.

Mehmet Topal'ın da Süper Lig'de teknik direktörlük kariyerine Gaziantep'te başlama fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

Teknik direktörlük kariyerine Romanya'nın Petrolul Ploiești takımında başlayan Topal, farklı dönemlerde görev yaptığı kulüpte elde ettiği sonuçlar ve takımın ligdeki konumuyla dikkat çekmişti. Genç teknik adam, UEFA Pro Lisans eğitimini de tamamladı.

Şimdi gözler Gaziantep FK ile Mehmet Topal arasında yapılacak görüşmelerin sonucuna çevrildi.

Tarafların detayları görüşmesinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

Mehmet Topal böylece futbolculuk döneminde formasını giydiği Süper Lig'in ardından, teknik direktör olarak da Türkiye'deki kariyerine Gaziantep FK ile devam ettirmeye hazırlanıyor.