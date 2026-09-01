Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün genç boksörlerinden Ece Asude Ediz, uluslararası arenada elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli boksörlerinden Ece Asude Ediz, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda 57 kilogramda bronz madalya kazanarak uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 20. Akdeniz Oyunları'nda ringe çıkan Milli boksör, 57 kilogramda bronz madalya kazanarak hem ülkemizi hem de şehrimizi gururlandırdı.

Milli formayla güçlü rakipleri karşısında muhteşem bir performans ortaya koyan Ediz, elde ettiği başarıdan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

ULUSLARARASI ALANDA BAŞARILAR DEVAM EDECEK

Elde edilen başarı sonrası konuşan Boks Antrenörü Muhammet Ali Keskin, 'Ece Asude Akdeniz Oyunları'nda hepimizi gururlandıracak bir başarı ortaya koydu. İnşallah bu disiplinli çalışmayı sürdürerek uluslararası alanda başarılarına devam edecektir' diye konuştu. Kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ece Asude Ediz, uluslararası başarılarına Akdeniz Oyunları bronz madalyasını da ekledi.

Büyükşehir'in başarılı sporcusu, çalışmalarını 2028 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda sürdürüyor.