FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nde yoluna doludizgin devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, namağlup unvanını koruyarak dev turnuvaya katılmayı garantiledi. Elemelerdeki 8. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 110-73’lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte gruptaki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Türkiye, elemelerin bitimine 4 müsabaka kala 2027 FIBA Dünya Kupası biletini cebine koyan dünya genelindeki ilk ülke olma başarısını gösterdi.

Parkede Tam Bir Takım Oyunu

Karşılaşmaya hızlı başlayan milli takımımız, ilk çeyrekten itibaren oyundaki ağırlığını hissettirdi. Hücumda yüksek yüzdeyle oynayan ve savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan millilerimizde Cedi Osman ve Onuralp Bitim kaydettikleri 17’şer sayıyla öne çıkan isimler oldu. Kenan Sipahi’nin 15, Malachi Flynn’in ise 13 sayılık katkı verdiği gecede pota altında da etkili bir performans sergilendi.

Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilecek olan 2027 FIBA Dünya Kupası öncesinde elemelerde sergilenen bu namağlup performans, ay-yıldızlı ekibimizin turnuvadaki madalya hedefi adına büyük moral depolamasını sağladı.