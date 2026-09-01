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Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda da Türkiye'yi en güçlü şekilde temsil edeceğine yürekten inandığını vurgulayan Duran, paylaşımını 'Tebrikler 12 Dev Adam!' ifadelerini kullandı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, mesajında teknik ekibi ve emeği geçen herkesi gönülden kutladığını belirterek, takımın ortaya koyduğu mücadele, takım ruhu ve üstün performansla Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını ifade etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yayımladığı mesajla takımı tebrik etti.

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