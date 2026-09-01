A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yayımladığı mesajla takımı tebrik etti.
ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, mesajında teknik ekibi ve emeği geçen herkesi gönülden kutladığını belirterek, takımın ortaya koyduğu mücadele, takım ruhu ve üstün performansla Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını ifade etti.
Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda da Türkiye'yi en güçlü şekilde temsil edeceğine yürekten inandığını vurgulayan Duran, paylaşımını 'Tebrikler 12 Dev Adam!' ifadelerini kullandı.
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