Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde, 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında Gaziantep Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda 1'inci Gazi Open Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın açılış töreni düzenlendi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'in uluslararası spor organizasyonları alanındaki marka değerini artırmayı ve kenti dünya satranç camiasında önemli bir buluşma noktası haline getirmeyi hedefleyen organizasyona, 23 farklı ülkeden yaklaşık 700 sporcu başvuru gerçekleştirdi.

Dört farklı kategoride düzenlenecek turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden usta satranç sporcuları, genç yetenekler ve farklı yaş gruplarından sporcular aynı organizasyonda bir araya geliyor.

Turnuvada dereceye girecek sporculara toplam 1 milyon 500 bin TL nakit ödül dağıtılacak olup, bu yönüyle organizasyon Türkiye'deki önemli ödül havuzuna sahip uluslararası açık satranç turnuvalarından biri olma özelliğini taşıyor.

ŞAHİN: 'SATRANÇ BİR AKIL OYUNU'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılış töreninde yaptığı konuşmada, çok güzel bir spor tesisinde önemli bir turnuvanın açılışını yaptıklarını belirterek, 'Satranç çok önemli bir spordur. Satranç insan zihninin jimnastik salonudur. Bugün açılışını yaptıktan sonra yarışmacılarımızın kozlarını paylaşacağı bu özel oyun, zihin geliştirme özelliğine sahip. Her bir yarışmacımız bu satranç oyunu sayesinde beyin jimnastiği yapıyor. Satranç bir akıl oyunu. Oyun sırasında yarışmacı kendi hamlesini yapmasının yanı sıra rakibin olası hamlelerini de gözden geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu işin ne kadar zor olduğu ortada. Bugün burada bulunan yarışmacılarımızın akıl, hafıza ve tahmin açısından ne kadar iyi bir noktada olduğunu bu oyundaki başarıları bizlere gösteriyor. Sizde özgüven, ilham, ilim, karar verme becerisi var. Bugün bu masaya oturmak kolay iş değil. Herkes satranç oyuncusu olamaz.' diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise, satranç sporunun önemli olduğuna vurgu yaparak, 'Gaziantep, birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bizler için bu turnuvada bu organizasyonlar arasından büyük anlam ve önem taşıyor. Bugün açılışını yaptığımız bu turnuvada ter dökecek yarışmacılarımıza şimdiden başarılar diliyorum' dedi.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de çok büyük bir organizasyona Gaziantep olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirerek, yarışmada yer alan sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyelerinin açılış hamlesiyle turnuva başladı.

Programın sonunda Başkan Fatma Şahin ve protokol üyeleri günün anlam ve önemi için hatıra fotoğrafı çektirdi.