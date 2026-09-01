İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı milli jimnastikçisi Altan Doğan, 20. Akdeniz Oyunları'nda Artistik Cimnastik Erkekler Takımı ile altın madalya kazanarak 2026 yılındaki başarılı performansını sürdürdü.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli jimnastikçisi Altan Doğan, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda Artistik Cimnastik Erkekler Takımı ile altın madalya kazanarak 2026 yılındaki başarılı performansını sürdürdü.

Artistik Cimnastik Erkekler Takım Finalinde Altan Doğan'ın da yer aldığı milli takım zirvede yer alarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli takımda Altan Doğan'ın yanı sıra Ferhat Arıcan, Alperen Ege Avcı, İbrahim Çolak, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak mücadele etti. Başarılı milli jimnastikçi, Akdeniz Oyunları'nda bireysel aletlerde de madalya mücadelesini sürdürüyor. Altan Doğan paralel bar elemelerinde de finale yükseldi. Sporcumuz, 2 Eylül Çarşamba günü finalde madalya için mücadele edecek.

2026'DA ÜST ÜSTE BAŞARILAR

Altan Doğan, 2026 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde etti. Mayıs ayında Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta paralel bar aletinde altın madalya kazanan milli jimnastikçi, temmuz ayında düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda da aynı alette Türkiye şampiyonu oldu. Altan Doğan, aynı şampiyonada halka aletinde bronz madalya kazanırken, büyük erkekler takım genel tasnifinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün elde ettiği üçüncülük kupasına da katkı sağladı. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde ilk kez mücadele eden Altan Doğan, paralel bar elemelerinde 14,100 puanla altıncı olarak finale yükseldi. Finalde de 14,100 puan alan milli jimnastikçi, Avrupa beşinciliğini elde etti. Altan Doğan, 2026 yılında elde ettiği bu başarıların ardından Akdeniz Oyunları'nda takım altınını kazanarak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.