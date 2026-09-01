İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli sporcular J.Yzb. İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz, Havalı Tabanca Karışık Takım kategorisinde altın madalya kazandı.
ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımına göre, iki sporcu 17 takım arasında 576 puanla rekor kırarak finale yükseldi. Final müsabakasını da başarıyla tamamlayan milli sporcular, zirveye çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.
Paylaşımda, J.Yzb. İsmail Keleş'in Akdeniz Oyunları'nı Havalı Tabanca branşında 2 altın madalya ile tamamladığı da belirtildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, milli sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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