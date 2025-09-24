Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı ile Hendek’i birbirine bağlayan Yeniorman Köprüsü’nün inşasında sona gelindi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında ulaşıma güç katmak, alt yapıyı güçlendirmek için her gün yeni bir projenin temellerini atıyor.

Bu kapsamda şehrin Akyazı-Hendek hattında ulaşım için önemli bir geçiş güzergahı olan Yeniorman Köprüsü de Büyükşehirle yeniden yükseliyor.

20 mahalle ve 2 ilçeyi bağlıyor

Akyazı ile Hendek ilçeleri başta olmak üzere 20’ye yakın mahalleyi birbirine bağlayan köprünün inşasında sona gelindi.

Dinsiz Deresi üzerinde yer alan köprüde, fore kazık sistemi ve köprü ayaklarının tamamlanmasıyla birlikte kirişleri yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde ise tabliye betonu atılacak.

48 ADET FORE KAZIKLA AFETLERE DİRENÇLİ

Deprem, heyelan, taşkın ve sel gibi doğal afet risklerine karşı kullanım ömrünü tamamlayan köprüde, 48 adet farklı çaplarda fore kazık bulunuyor.

47 metre uzunluğa, 16 metre genişliğe sahip köprü, ulaşım güvenliğini sağlayacak şekilde inşa ediliyor ve güçlendirilmiş yapısıyla doğal afetlere karşı maksimum dayanıklılığa kavuşturuluyor.

“4-5 AY GİBİ KISA SÜREDE SONA GELİNDİ”

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş, “Yıllardır köprümüzle ilgili sıkıntılarımız vardı. Yusuf başkanımız geldiğinde konuyu kendisine aktardık. Başkanımız konuyla ilgilenerek ekip arkadaşları hızlı bir şekilde yönlendirdi ve başladılar. 4-5 ay gibi kısa bir zamanda da bitmek üzere. Bizim bu köprümüz Hendek ve Akyazı olmak üzere iki ilçeyi ve 20’ye yakın mahalleyi birbirine bağlıyor. Ben bu vesileyle tekrar Yusuf başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Köprü inşası tamamlandığında iki ilçe ve 20 mahalle arasında oluşturulacak güvenli geçiş noktası Sakarya’ya uzun yıllar hizmet edecek.