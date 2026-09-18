Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinlikleri kapsamında Sakarya'da öğrencilerin katılımıyla çeşitli şenlikler gerçekleştiriliyor.

SAKARYA (İGFA) - Gazzeli çocuklarla dayanışma göstermek, çocukların temel haklarına dikkat çekmek ve barış mesajını gökyüzüne taşımak amacıyla düzenlenen etkinliklerde uçurtmalar gökyüzüyle buluşuyor.

14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Sakarya'daki öğrenciler, düzenlenen şenliklerde bir araya gelerek uçurtmalarını gökyüzüne bırakıyor.Öğrencilerin velileriyle birlikte katılım göstermelerinin de teşvik edildiği etkinliklerde çocukların güvenli ve keyifli bir ortamda vakit geçirmeleri sağlanırken dayanışma, kardeşlik ve barış mesajları ön plana çıkarılıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra millî, manevi ve insani değerlerle bütünleşmiş, çevresine ve insanlığa karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini esas alan yaklaşımı doğrultusunda düzenlenen etkinliklerde; sevgi, saygı, merhamet, dayanışma, kardeşlik ve adalet gibi değerlerin öğrencilerin yaşam deneyimleriyle ilişkilendirilmesi amaçlanıyor.

Etkinliklerle öğrencilerin yalnızca kendi hakları konusunda değil, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çocukların hakları konusunda da farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Gazze'de yaşanan saldırılar nedeniyle çocukların yaşam, sağlık, güvenlik, eğitim ve oyun gibi temel haklarından mahrum kalmalarına yönelik duyarlılığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen şenliklerde, çocukların dünyasına barış ve kardeşlik mesajı taşınıyor.

Sakarya'da farklı eğitim kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilen şenliklerde gökyüzünü süsleyen rengârenk uçurtmalar, çocukların barış ve kardeşlik temennilerine eşlik ediyor. Öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinlikler, çocuk haklarına ilişkin farkındalığın artırılmasına ve farklı coğrafyalarda yaşayan çocuklarla dayanışma duygusunun güçlendirilmesine katkı sağlıyor.