İstanbul Maltepe Kitap Günleri'nin altıncı gününde sinemadan antik edebiyata uzanan iki özel söyleşi gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Kitap Günleri'nin altıncı günü, sinemadan antik edebiyata uzanan iki özel söyleşiyle gerçekleşti. 17 Eylül'de Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programın saat 18.00'deki bölümünde 'Sinema Perdelerindeki Maltepe: İçinden Maltepe Geçen Filmler' başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Gazeteci-yazar Savaş Güller, Belgesel Sinemacılar Derneği Başkanı Bahriye Kabadayı ve sinema tarihçisi Doğuşcan Göker'in katıldığı söyleşide, Maltepe'nin Türk sinemasındaki yeri ve ilçede çekilen filmler ele alındı.

Etkinlik kapsamında Maltepe'de çekilen filmlerin afişleri sergilendi, film gösterimleri gerçekleştirildi. Savaş Güller'in 'Sinema Perdelerindeki Maltepe' kitabı üzerinden ilçenin değişen kent hafızası konuşuldu.

Söyleşide, Maltepe'de yaklaşık 50 filmin çekildiği, bunlardan 24'ünün ayrıntılı biçimde araştırıldığı aktarılırken, sinemanın ilçenin geçmişine ilişkin önemli bir görsel arşiv oluşturduğu vurgulandı.

Maltepe'nin yalnızca filmlere ev sahipliği yapan bir mekan olmadığı, kendi hikayeleriyle yeni sinema çalışmalarına da kaynaklık edebileceği ifade edildi.

Günün ikinci etkinliği ise saat 20.00'de 'Homeros Okumaları Odağında İlyada ve Odisseus' başlığıyla gerçekleştirildi. Akademisyen-yazar Semih Çelenk, psikolog yazar Sibel Şengül ve arkeolog Ömür Dünya Çakmaklı'nın katıldığı söyleşide, Homeros'un İlyada ve Odysseia destanları edebiyat, psikoloji ve arkeoloji perspektiflerinden ele alındı.