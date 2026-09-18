Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde altyapı imalatı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına başladı.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti. Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, ağustos ayında 48,9 kilometrelik içme suyu, 19 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4,1 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Sekizinci ayda 24 bin metrekare parke kaplama imalatı, 25 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri, 9 bin metreden fazla dere temizliği gerçekleştirirken, 1 su deposu, 1 içme suyu arıtma tesisi, 1 sulama sondajı ve 1 sulama tesisi ile altyapı hizmetlerini de güçlendirdi. BUSKİ ekipleri, ağustos ayında da şehrin altyapısını güçlendirme ve uzun vadeli ihtiyaçlara göre planlama çalışmalarına devam etti.

ÜÇ MAHALLEYE 18 BİN METREKARE PARKE

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kumkadı, Ormankadı ve Çaltılıbük mahallelerinde 18 bin metrekarelik alanda parke kaplama ve ilçe merkezindeki 14 Eylül Bulvarı'nda ise 1 kilometre uzunluğunda asfalt kaplama ile 2 kilometre uzunluğunda bordür ve kaldırım çalışması yürütülüyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa'nın Kumkadı Mahallesi'nde 4 bin 500, Ormankadı Mahallesi'nde ise 6 bin 500 metrekare parke kaplama çalışması tamamlandı. Her iki mahallede de kullanım ömrünü tamamlayan iç yollar tamamen yenilendi. Çaltılıbük Mahallesi'nde 7 bin metrekarelik alanda parke taşı döşeme çalışmaları sürerken, 14 Eylül Bulvarı'nda da 1 kilometrelik asfalt kaplama ile 2 kilometrelik bordür ve kaldırım çalışması gerçekleştiriliyor.

'BİZİ ÇAMURDAN KURTARDILAR'

Yapılan çalışmanın mahallenin önemli bir ihtiyacını karşıladığını belirten Kumkadı Mahallesi Muhtarı Erkan Torun, 'Uzun zamandır beklenen bir hizmetti. Bu yollar yenilendikten sonra hem ulaşımımız kolaylaştı hem de mahallemize bir temizlik geldi. Vatandaşlardan gelen talepleri Büyükşehir Belediyemize ilettik. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Bu hizmeti köyümüze kazandırdılar. Bu vesileyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ediyorum. Bizi çamurdan, bataktan kurtardılar' dedi.

Yapılan hizmetten dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Çaltılıbük Mahallesi Muhtarı Nevzat Güleç ise 'Bize yardımcı oldular. Eskiden yollarımız kötüydü. Büyükşehir Belediyemiz geldi, parke döşedi. Konforlu bir yol oldu. Herkes memnun. Başkan Vekilimiz Şahin Biba'ya çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.