Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıklarda bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Derince'deki çalışmalarını tamamlayan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te ihtiyaç duyulan alanlarda bakım çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kent genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı çalışmalarına periyodik olarak devam ediyor.

İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda çalışma yürüten ekipler, mezarlık genelinde yabani otlarla mücadele ederken, kabir çevreleri ve yürüyüş alanlarında ise tırpan ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaların ardından ortaya çıkan bitkisel atıklar, ekipler tarafından toplanarak mezarlık alanından uzaklaştırılıyor. Böylelikle vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmesi sağlanıyor.

KURUYAN AĞAÇLARA GÜVENLİ MÜDAHALE

Mezarlık içerisindeki ağaçlar da ekiplerin çalışma programında yer alıyor. Vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilerek kuruyan ve risk oluşturabilecek ağaç dallarına müdahale ediliyor. Sepetli araç yardımıyla gerçekleştirilen budama çalışmalarında dallar kontrollü şekilde temizlenerek mezarlık alanı daha güvenli hale getiriliyor.

ŞEHİTLİKLERE ÖZEL HASSASİYET

Bağçeşme Mezarlığı içerisinde bulunan Askeri Şehitlik ve Polis Şehitliği'nde bakım ve çevre düzenleme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Şehit kabirlerinin çevresindeki yabani otlar temizlenirken, ekipler çalışmalar sırasında kabirlere ve mezar taşlarına zarar verilmemesi için özel hassasiyet gösteriyor. Şehitliklerin temiz, düzenli ve bakımlı tutulması için çalışmalar belirli periyotlarla tekrarlanıyor.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program doğrultusunda Kocaeli genelindeki mezarlıklarda bakım, temizlik, budama ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Derince'deki mezarlıklarda çalışmalar tamamlanırken, ihtiyaç doğrultusunda belirli periyotlarla ekipler tarafından yeniden bakım yapılacak. İzmit başta olmak üzere kent genelindeki çalışmalarla mezarlıkların temiz, güvenli ve düzenli tutulması hedefleniyor.