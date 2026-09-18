BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, 'Makinelere, otomasyona, robotlara, dijital sistemlere ve yapay zekâya yatırım yapıyoruz. Ama bütün bunların üzerinde hâlâ en önemli yatırım, insana yapılan yatırım' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Eğitim ve Gelişim Çalışma Grubu tarafından organize edilen 4. Eğitim ve Gelişim Zirvesi BUSİAD Evi bahçesinde gerçekleştirildi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen zirvenin teması 'Momentum' olarak seçilirken, zirvenin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, 'Çok hızlı değişen bir dünyada artık durmak, olduğumuz yerde kalmak değil, geride kalmak anlamına geliyor' dedi.

'Yapay zekâ ile birlikte artık bilgiyi bizim için bulan, özetleyen, analiz eden sistemlere sahibiz' diyen BUSİAD Başkanı Hatunoğlu, 'Dolayısıyla farkı yaratan artık yalnızca ne bildiğimiz değil; hangi soruyu sorduğumuz, bilgiyi nasıl yorumladığımız ve onu nasıl değere dönüştürdüğümüz. Bu da bizi çok önemli bir soruyla karşı karşıya bırakıyor: Yapay zekâ çağında nasıl bir insan yetiştirmeliyiz? Bilgiyi ezberleyen mi, doğru soruyu sorabilen mi? Kendisine verilen problemi çözen mi, yoksa henüz kimsenin görmediği problemi fark edebilen mi? Teknolojiyi yalnızca kullanan mı, yoksa onunla yeni değerler yaratabilen mi? Bence eğitim dünyasının da iş dünyasının da önündeki temel sorulardan biri artık budur.'

Eğitimin hayat boyu devam eden bir yolculuk olduğunu da kaydeden Hatunoğlu, 'Aynı durum şirketlerimiz için de geçerli. Bugün makinelere, otomasyona, robotlara, dijital sistemlere ve yapay zekâya yatırım yapıyoruz. Ama bütün bunların üzerinde hâlâ en önemli yatırım insana yapılan yatırım' diye konuştu. Hatunoğlu şöyle devam etti:

'Çünkü teknolojiyi kullanacak, değişimi yönetecek ve ondan değer yaratacak olan yine insan. İşte gerçek momentum da burada oluşuyor. Merak eden öğrenci, o meraka cevap verebilecek öğretmen, üretimin ihtiyaçlarını anlayan üniversite, çalışanının gelişimini yatırım olarak gören şirketler.

Bunları bir araya getirebilirsek Türkiye için çok güçlü bir momentum yaratabiliriz. Özgür düşünen, merak eden, soru soran ve üreten gençlerimizi doğru eğitimle buluşturabilirsek, özellikle yapay zekâ çağında çok önemli bir fırsata sahibiz. Çünkü yeni çağın en önemli sermayelerinden biri nitelikli insan. İşte bu nedenle BUSİAD olarak; Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz.'

Etkinliğin açılışında konuşan BUSİAD Eğitim ve Gelişim Komitesi Başkanı Ali Onur Bayrakgil de, komitenin çalışmaları hakkında bilgiler verirken, en temelde insan için çalıştıklarını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından öğretim görevlisi ve içerik üreticisi Engin Özeren, 'Yeni Nesil Sunumlar' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Özeren, yapay zeka ile sunumların nasıl zenginleştirilebileceğini, hız nedeniyle dikkatin nasıl azaldığını aktardı. Özeren, Bursa'nın çok iyi işler yaptığını, mühendislik açısından çok önemli şeyler başarıldığını kaydedereken, 'Ancak bu işi paketleyemezseniz, bunu yapamayan ancak iyi ambalajlayanlar daha öne çıkıyor' dedi. Özeren, Hook teoreminin sunumlarda kullanılmasının önemli bir avantaj sağladığını da ifade ederken, bunun dört aşamasını; Durdur, Merak, Değer ve Çağır olarak açıkladı. Bununla ilgili örnekler de veren Özeren sunumlarda kullanılması halinde fark yaratılabileceğini söyledi.

Özeren'in ardından TRAI Akademi ve Danışmanlık Direktörü Roksan Kaspi ise 'Yapay Zekânın İş Dünyasındaki Dönüştürücü Etkisi' konulu bir sunum yaptı. Kaspi, 'Yapay Zekâ moda diye, rakibimiz yaptı diye bir şeyleri yapmak doğru değil. Başlangıç noktamız katma değeri nasıl sağlayacağımız ve stratejimizi ortaya koymamız. Stratejim büyüme mi? Maliyeti düşürme mi? Neye konsantre olmak istiyorum? Yapay Zekâyı bu hedeflerin neresine yerleştirebiliriz. Bu bir IT konusu değil. Bu bir teknoloji konusu değil. Önce stratejiyi belirleyeceğim' dedi. Kaspi, Yapay Zekânın risklerini de aktardı.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Roksan Kaspi moderatörlüğünde Ali Onur Bayrakgil, Sevilay Kavuk ve Demet Dengiz Oral da, kendi iş yerlerinde tecrübeleri üzerinden yapay zekâyla dönüşen iş dünyasında insan kaynaklarının rolünü değerlendirdi.

Etkinliğin son bölümünde ise kamuoyunun Geveze olarak tanıdığı Jozi Zalma ise 'Mutluluk Akademisi' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Geveze, mutluluğun hedeflenecek ve uğrunda çaba gösterilecek bir şey olduğunu interaktif bir yöntemle dinleyenlere aktardı. Zirve sonunda, sosyal medyada en çok paylaşım yapan katılımcılara Eker Spor Kulübü'nden çeşitli hediyeler verildi.