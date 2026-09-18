Kırıkkale'de görev sırasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ANKARA (İGFA) - Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıyalçınkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan sosyal medya hesabından duyurdu.

Fidan, şehit polis memuru için başsağlığı mesajı yayımlayarak, Sarıyalçınkaya'nın ailesine, Emniyet Teşkilatına ve millete sabır diledi.

Sarıyalçınkaya'nın şehadet haberi, Kırıkkale'de ve Emniyet Teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.