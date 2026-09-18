Bunlar da ilginizi çekebilir

Ortaokul öğrencileri için 'yapay zekâ eğitim programı' tanıtıldı

8 ilde organize suça 76 gözaltı! 3,2 milyar TL'lik hareket

Uygulama ile vatandaşlara, telefonla arama veya merkeze gelmeyi gerektirmeden internet üzerinden tarih, saat ve hizmet seçerek doğrudan randevu oluşturma imkânı sağlanıyor.

Maltepe Belediyesi, sahipsiz kedi kısırlaştırma işlemlerinde online randevu dönemini başlatıyor. Uygulama ile vatandaşlara randevularını dijital ortamda görüp gerekirse iptal edip değiştirme kolaylığı sağlanıyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.