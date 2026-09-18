Maltepe Belediyesi, sahipsiz kedi kısırlaştırma işlemlerinde online randevu dönemini başlatıyor. Uygulama ile vatandaşlara randevularını dijital ortamda görüp gerekirse iptal edip değiştirme kolaylığı sağlanıyor.
İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, sahipsiz kedi kısırlaştırma işlemlerinde online randevu sistemini başlatıyor.
Uygulama ile vatandaşlara, telefonla arama veya merkeze gelmeyi gerektirmeden internet üzerinden tarih, saat ve hizmet seçerek doğrudan randevu oluşturma imkânı sağlanıyor.
Randevu sistemi Maltepe Belediyesi'nin www.maltepe.bel.tr internet sitesinde 20 Eylül 2026 tarihi itibarıyla erişime açılacak.
Kaynak: RSS