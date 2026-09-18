Mardin Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret ederek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi; engelli bireylerin ulaşım, otopark ve erişilebilirlik sorunlarına ilişkin taleplerini sundu.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yılmaz Demir ile Başkan Yardımcıları Abdülkadir Admış, Mehmet Ali Kösesoy, Abdülhamit Sivlim ve Nermin Düzgün'ü Valilik Makamı'nda kabul etti.

Görüşmede derneğin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Vali Akkoyun'a bilgi verilirken, engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri de kapsamlı şekilde ele alındı.

'Tabela derneği değil, sahada çalışan bir derneğiz'

Dernek Başkanı Yılmaz Demir, faaliyetlerini hiçbir şekilde nakit para almadan yürüttüklerini belirterek derneğin kasasının ve bağış toplamak amacıyla kullanılan bir IBAN hesabının bulunmadığını ifade etti.

Yardımların hayırseverlerle ihtiyaç sahibi engelli bireyler arasında gönül köprüsü kurularak, doğrudan ve ayni şekilde gerçekleştirildiğini anlatan Demir, şunları söyledi:

'Biz yalnızca adı ve tabelası bulunan bir dernek değiliz. Sahada çalışan, engelli bireylerin sorunlarına dokunan ve ihtiyaçlarına çözüm üretmeye gayret gösteren bir derneğiz. Hiçbir şekilde nakit para veya nakdî bağış kabul etmiyoruz. Kasamız ve bağış toplamak amacıyla kullandığımız bir IBAN hesabımız bulunmuyor. Hayırseverlerimizle ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimiz arasında gönül köprüsü kuruyor, desteklerin doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyoruz.'

Vali Tuncay Akkoyun da derneğin çalışmalarını ve hizmet anlayışını takdir ederek, yürütülen faaliyetler dolayısıyla dernek yönetimine teşekkür etti. Akkoyun, derneğin nakit bağış kabul etmeden şeffaf ve doğrudan yardım anlayışıyla faaliyet göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Demir'den Vali Akkoyun'a teşekkür

Dernek Başkanı Yılmaz Demir, kendilerini kabul ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Tuncay Akkoyun'a teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Sayın Valimize bizleri kabul ettiği, derneğimizin çalışmalarını dinlediği ve engelli bireylerimizin sorunlarına gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Daha önce kendisine ilettiğimiz üst geçitlere asansör yapılması talebimize kayıtsız kalınmadı ve asansörlerin yapımı tamamlandı. Engelli bireylerimiz başta olmak üzere yaşlılarımız ve hareket güçlüğü yaşayan vatandaşlarımız için büyük önem taşıyan bu hizmet dolayısıyla Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz.'

Asansörlerin hizmete alınması talep edildi

Görüşmede, üst geçitlerde yapımı tamamlanan asansörlerin bir an önce faaliyete geçirilmesi talep edildi. Vali Akkoyun, asansörlerin en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Asansörlerin tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin yanı sıra yaşlılar, hastalar, hamileler, bebek arabası kullanan aileler ve hareket güçlüğü yaşayan vatandaşların üst geçitlerden güvenli şekilde yararlanmasını sağlayacağı vurgulandı.

Yürüyen merdiven müjdesi

Vali Akkoyun, asansörlere ilave olarak üst geçitlerin mevcut merdivenlerine yürüyen merdivenlerin de monte edileceği müjdesini verdi. Yürüyen merdiven projesinin ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Akkoyun, çalışmaların tamamlanmasıyla üst geçitlerin daha erişilebilir hâle geleceğini ifade etti.

Başkan Yılmaz Demir, yürüyen merdiven müjdesi dolayısıyla da Vali Akkoyun'a teşekkür ederek, 'Asansörlere ilave olarak yürüyen merdivenlerin yapılacak olması engelli bireylerimizin yanı sıra yaşlılarımızın ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracaktır' dedi.

Hastaneye engelli otoparkı talebi

Ziyarette, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özellikle acil servis ve poliklinik girişlerine yakın, engelli bireylerin kolaylıkla ulaşabileceği yeterli sayıda park alanı bulunmadığı dile getirildi.

Engelli bireylerin acil servise rahat ve güvenli şekilde ulaşabileceği noktalarda özel park alanları oluşturulması, kaldırılan veya yıpranan engelli park tabelalarının yenilenmesi ve gerekli zemin işaretlerinin yapılması talep edildi.

Engelli park alanlarının yalnızca oluşturulmasının yeterli olmadığı belirtilerek düzenli şekilde denetlenmesi ve yetkisiz araçların bu alanlara park etmesinin önlenmesi istendi.

Yukarı Mardin'de 3-4 noktaya engelli park alanı

Dernek yönetimi, Yukarı Mardin'de daha önce bulunan bazı engelli park alanlarının kaldırıldığını belirterek Cumhuriyet Meydanı ve Kuyumcular Çarşısı çevresi başta olmak üzere belirlenecek 3-4 merkezi noktada en az birer araçlık engelli park alanı ayrılmasını talep etti.

Oluşturulacak alanların tabela ve zemin işaretleriyle açıkça belirtilmesi, engelli bireyler dışındaki sürücülerin bu alanları kullanmasının önlenmesi ve etkili bir kontrol mekanizması kurulması istendi.

Belediye otoparklarında kolaylık istendi

Görüşmede, Antik AVM otoparkının belediyeye ait olması veya belediye tarafından işletilmesi hâlinde engelli bireylere ilk bir saat ücretsiz kullanım hakkı tanınması gündeme getirildi. Bunun mümkün olmaması durumunda indirimli tarife uygulanması ve aynı kolaylığın belediyeye ait diğer otoparklarda da geçerli olması talep edildi.

Mardin 1969 Spor ve TEKNOFEST teşekkürü

Başkan Yılmaz Demir, Mardin 1969 Spor'a verdiği desteklerden dolayı da Vali Akkoyun'a teşekkür ederek şunları söyledi: 'Mardin'imizin ortak değeri Mardin 1969 Spor'a verdiği desteklerden dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Takımımıza verilen her destek şehrimizdeki birlik ve beraberliği güçlendirmektedir.'

TEKNOFEST kapsamında önemli bir organizasyonun Mardin'de gerçekleştirilmesine sunduğu katkılar dolayısıyla da Vali Akkoyun'a teşekkür eden Demir, 'Mardin'in bilim, teknoloji ve gençlik çalışmalarıyla da öne çıkmasına katkı sağlayan bu önemli organizasyonun şehrimizde gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Sayın Valimize teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, engelli bireylerin kent yaşamına bağımsız ve güvenli şekilde katılabilmesini sağlayacak çalışmaların iş birliği içerisinde sürdürülmesi temennisiyle sona erdi.