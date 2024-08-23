Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada devrim niteliğinde bir projeyi hayata geçiriyor. Özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, ticari taksi ve servislerde artık “Şoför Kimlik Kartı” sahibi sürücüler direksiyona geçebilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de örnek olacak bir uygulamaya daha imza atıyor.

Şehirde toplu taşıma sistemini önemli bir seviyeye taşıyacak “Şoför Kimlik Kartı” uygulaması, büyükşehir belediyesi ve ilgili oda başkanları iş birliğiyle hazırlandı, UKOME’de yapılan görüşmenin ardından oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı.

Bu projeyle Sakarya’da özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, ticari taksi ve servis gibi yaklaşık 6500 araçta direksiyona geçen şoförler, belirli eğitim ve testlerden geçerek bu kartın sahibi olacak ve süreci başarıyla geçemeyenler ise direksiyona geçemeyecek.

Toplu taşımada yaşanabilecek olayları önlemek, yolcuların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti almasını sağlamak ve Sakarya’nın toplu taşımadaki güvenilirlik seviyesini maksimum seviyeye çıkarmak için başlatılan uygulama yakın bir zamanda devreye alınacak.

Proje kapsamında Büyükşehir, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile bir dizi protokol anlaşması yapacak ve şoför adaylarına belirlenen sağlık merkezlerinde keyif verici madde, psiko-teknik testleri ve sağlık taraması kontrolleri ücretsiz bir şekilde yapılacak.

Ayrıca merkezlerden SRC1 veya SRC2 belgesi, psikolojik değerlendirme raporu istenecek ve şoförlerin adli sicil kaydı ile sürücü ceza bilgisi belgeleri istenecek. Öte yandan sürücülere psiko-teknik, öfke kontrolü, stres yönetimi, trafik sürüş güvenliği, farkındalık-empati, etkin iletişim kokularında bir dizi eğitim verilecek.

“Şoför Kimlik Kartı” uygulamasıyla “Dijital Şoför Havuzu” oluşturularak şoför bilgilerinin güncel tutulması ve denetlenmesi sağlanacak. Kartı ilk kez alanlar hiçbir ücret ödemeyecek ve her yıl vize yenileme işlemi yapılacak.

Bununla birlikte kurulacak havuz sayesinde şoför arayan işletmeci ve kurumlar, istediği şartlarda sürücülere bu sistem sayesinde ulaşabilecek ve bu durum istihdama da katkı sunacak. Bu ehliyete sahip olmayan şoförleri çalıştıran kişilere ise Toplu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ceza kesilecek.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Uzun zamandır ilgili esnaf odalarımızla birlikte üzerinde çalıştığımız bu proje sayesinde Sakarya’da toplu taşıma güvenliğini en üst seviyeye çıkararak vatandaşımıza daha huzurlu yolculuklar sunmak istiyoruz. Çalışma, en ince ayrıntılarına kadar yolcu güvenliğini ön planda tutmaktadır. 2006 yılında şoförler işçi sınıfına dahil edilmişti, biz bu uygulamayla şoförlüğü de meslek haline taşımak istiyoruz. Umuyoruz ki şehrimizin sokaklardan daha kapsayıcı ve sistemli bir yolcu taşımacılığı uygulaması en kısa sürede başlayacaktır. Sakarya’mıza hayırlı olsun” denildi.