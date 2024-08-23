Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu motorsikletteki yabancı uyruklu yolcu hayatını kaybetti.Sefer DEMİİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Düzce’nin Gümüşova ilçesi D-100 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi Yo-lu üzerinde meydana geldi.
Hafriyat kamyonu yola çıktığı esnada motosiklete çarptı. Kaza sonrasında yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Motosiklette yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu kişi ise yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden sürücünün olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.