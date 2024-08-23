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Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden sürücünün olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında cansız bedeni morga kaldırıldı.

Yaralanan kişinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu kişi ise yaralandı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu motorsikletteki yabancı uyruklu yolcu hayatını kaybetti. Sefer DEMİİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Düzce’nin Gümüşova ilçesi D-100 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi Yo-lu üzerinde meydana geldi.