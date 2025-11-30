Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri sporla buluşturmak ve kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı saha yatırımları şehir genelinde hızla ilerliyor.

SAKARYA (İGFA) - Gençleri sporla buluşturmak amacıyla şehrin birçok noktasında saha yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Küçükesence Mahallesi'nde futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yapımında önemli ilerleme kaydetti. Küçükesence'de basketbol sahası tamam, futbol sahasının çimleri serildi.

Futbol, basketbol ve voleybol sahalarının inşa edildiği projelerde ilk örnekler görünür hâle geldi.

Erenler Küçükesence Mahallesi'nde yapımı devam eden spor kompleksinde basketbol sahası tamamlanırken, futbol sahasında çim serimi gerçekleştirildi. Granül serimi ve kale direklerinin montajının ardından çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alan, bölgedeki gençlerin kullanımına sunulacak.

Kısa süre önce başlanan çalışmalar kapsamında Küçükesence'ye25 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda toplam 1.250 metrekarelik sentetik çim futbol sahası kazandırılıyor.

Ayrıca 17 metre genişliğinde ve 25 metre uzunluğunda, 425 metrekare büyüklüğe sahip çok amaçlı basketbol ve voleybol sahasının yapımı da Büyükşehir eliyle tamamlanmak üzere.

Başkan Yusuf Alemdar'ın 'Sporda başarı tesisleşmeden gelir' sözünden hareketle başlatılan spor yatırımları şehir genelinde ayrı ayrı noktalarda plan dahilinde devam ettiriliyor.