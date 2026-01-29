Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçede sosyal yaşamı güçlendirecek projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Pamukova Mekece'de inşa ettiği ve bölgede yaşayan binlerce kişinin merakla beklediği çok amaçlı sosyal tesis projesinde %60 seviyesi aşıldı. Proje tamamlandığında gençler, aileler ve çocuklar için buluşma noktası olacak. Sahnesi, kafeteryası, yeşil alanlarıyla sosyal yaşama değer katacak.

YÜZDE 60 SEVİYESİ AŞILDI

Bu kapsamda Pamukova'nın Mekece Mahallesi'nde inşa edilen Çok Amaçlı Sosyal Tesis Projesi'nde %60 seviyesi aşıldı.

Şehrin en güney ucunda, 630 metrekarelik alan üzerinde yükselen proje, bölgedeki binlerce kişi tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Söz tutuluyor

Çatı imalatı, taşıyıcı kolon, duvar örümü, elektrik tesisatı işlemleri tamamlandı ve iç mekân işçiliklerine geçildi. Yusuf Alemdar'ın seçim sürecindeki vaatleri arasında yer alan projede verilen söz tutulduğunda bölgenin sosyal dokusu değişecek.

Sosyal, kültürel etkinliklerin buluşma noktası olacak proje çok amaçlı salon, gösteri sahnesi, kafeteryası, tesis çevresindeki yeşil alanları peyzaj düzenlemeleri ve çocuk oyun alanlarıyla binlerce kişiye ev sahipliği yapacak.

Projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.