Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sanko Holding iş birliğinde, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen Mukaddes Eserler Sergisi'nin ikincisi, 'Haremeyn Hatıraları, Kutsal Yolculuğun İzleri Sergisi' Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Adil Sani Konukoğlu Koleksiyonu'ndan seçilen farklı dönemlere ait eserler, hac yolculuğunun yalnızca bir ibadet olmadığını, aynı zamanda sanat, zanaat, devlet geleneği ve toplumsal hafızayla şekillenen köklü bir kültürün parçası olduğunu ortaya koyuyor.

Sergi, 23 Mart'a kadar ziyaretçilerini Osmanlı dünyasında kutsal mekanlarla kurulan derin manevi bağın izlerini keşfetmeye davet ediyor.

Tefekkür Kabe örtüleri ve mukaddes emanetler Ankara yetkilisi Erol Güzel tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne kazandırılan Resulullah Efendimizin (SAV) sakalı ve saçı şerifi de sergide ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

ŞAHİN: KONUKOĞLU AİLESİNDEN ÖĞRENDİĞİM EN ÖNEMLİ İLKE DÜRÜSTLÜKTÜR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergi açılışındaki konuşmasında Konukoğlu ailesine teşekkür ederek başladı.

Başkan Şahin, 'Ben özellikle Konukoğlu ailesine çok özel teşekkür ediyorum. Benim yetişmemde de çok emekleri var. 25 yıldan beri alandaysam, 15 yıllık rahmetli Sani Konukoğlu ile başlayan yetişme mektebim beni bugünlere getirdi. Biz Sami Bey'le birlikte çalıştık, Adil başkanımla birlikte çalıştık. Hepimiz birbirimizden çok şey öğrendik, ben onlardan çok şey öğrendim' dedi.

Şahin, Konukoğlu ailesinden öğrendiği en önemli ilkenin dürüstlük olduğunu vurgulayarak, 'Başkanımın bana ilk öğrettiği şey rahmetlinin 'işin hilesi dürüstlüktür' sözüdür. Müşteri bir defa kandırılır, güzel ahlak esastır. Allah her şehre böyle bir aile nasip etsin. Doğumdan ölüme dokunuyorlar; hastanesiyle, okuluyla, camisiyle dokunuyorlar' diye konuştu.

Mukaddes emanetlerin sergilenmesine yıllarca emek verildiğini belirten Şahin, 'İçeride gördüğünüz mukaddes emanetlere sahip çıkmak, bunun kadrini bilmek ancak Adil başkanıma yakışırdı. Ben bu şehrin belediye başkanı olarak Konukoğlu ailesine gönülden bir alkış istiyorum' ifadelerini kullandı.

Serginin yoğun ilgi gördüğünü aktaran Şahin, 'Bugün mukaddes emanetlerin ikincisini açıyoruz. 500 bin kişi bu sergiyi gezmek istedi. Bayram bitene kadar açık olacak. Bu şehrin manevi gücüyle geleceğe yürüdüğümüz bir gündeyiz. İnşallah hep birlikte bu eserleri çocuklarımıza taşıyacağız' dedi.