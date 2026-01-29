İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) iş birliğiyle düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, bu yıl da yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - IF Wedding Fashion İzmir'de üç gün boyunca moda, ticaret ve tasarım aynı çatı altında buluştu.

Toplam 12 bin 310 profesyonel ziyaretçi ağırlayan fuara, Türkiye'nin dört bir yanından 9 bin 865 yerli, 71 ülkeden ise 2 bin 445 yabancı sektör temsilcisi katıldı. ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Avustralya ve Mısır gibi birçok ülkeden gelen alıcılar, yeni sezon koleksiyonlarını inceleyerek ticari görüşmeler gerçekleştirdi.

Defilelerde 2026 ve 2027 sezonunun gelinlik, damatlık ve abiye koleksiyonları sergilendi. Ünlü mankenlerin podyuma taşıdığı tasarımlar, profesyonel koreografi ve sahne tasarımlarıyla büyük beğeni topladı. Fuarın önemli etkinliklerinden 16. Gelinlik Tasarım Yarışması'na 103 tasarımcı 206 tasarımla başvurdu; finale kalan 15 tasarımcı eserlerini podyumda sergiledi. Yarışmada birincilik ödülünü Nihan Selin Paksoy kazandı.

'20. YIL İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLIYORUZ'

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, fuarın uluslararası ziyaretçi profili ve genç tasarımcıları destekleyen yapısıyla sektöre yön verdiğini belirterek, 'Bu yıl 19'uncusunu düzenlediğimiz IF Wedding Fashion İzmir'de hem 2026 hem de 2027 sezonu görücüye çıktı. Fuara gösterilen yoğun ilgi, organizasyonun sektörel karşılığını net biçimde ortaya koydu. Şimdiden 20'nci yıl için hazırlıklara başladık' dedi.

'FUARI SON DERECE BAŞARILI BULDUM'

Kosova'dan ilk kez fuara katılan Vlora & Kaltrina firmasından Vlora Neziri, organizasyonun profesyonelliğine dikkat çekerek, 'İlk defa IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'na katılıyorum. Dürüst olmak gerekirse katıldığım için çok memnun ve mutluyum. Daha önce Avrupa'da pek çok fuara katıldım. IF Wedding Fashion İzmir ile Avrupa'daki fuarları karşılaştırdığımda bu fuar gerçekten çok profesyonel bir organizasyon. İş olarak baktığımda beklentimin üzerinde bir müşteri kapasitesi gördüm ve kontratlar imzaladım. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa'dan çok büyük firmalarla tanışma fırsatı buldum' dedi.

Ukrayna'dan katılan Sapphire Couture Company temsilcisi Inna Zderchuk, İzmir'de bulunmaktan ve fuara katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Beş yıl önce fuarı ziyaretçi olarak gezdim ve organizasyondan çok etkilendim. Bu nedenle fuara katılımcı olmayı uzun süredir istiyordum. Bugün katılımcı olarak burada bulunmaktan çok mutluyum. Fuarı son derece başarılı buldum. Dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçiler geldi, çok sayıda iş bağlantısı kurdum' diye konuştu.

Walone Fashion Grup yetkilisi Walone Osmani ise fuara dördüncü kez katıldıklarını belirterek, her yıl yeni müşteriler ve yeni anlaşmalarla İzmir'den ayrıldıklarını ifade etti.