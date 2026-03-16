Ramazan ayının en anlamlı etkinliklerinden biri olan 'Kutsal Emanetler Sergisi', ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergi, 15-17 Mart tarihleri arasında Bedesten'de ziyarete açık olacak.

ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'ın son günleri yaşanırken 'Geleneksel Ramazan Akşamları' etkinliklerini hafta sonu sürdürdü. Bedesten yanında kurulan etkinlik çadırında gerçekleştirilen programlar, her yaştan vatandaşın ilgisini çekti.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen programlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Cuma akşamı düzenlenen konserde ezgi sanatçısı Aykut Kuşkaya sahne aldı. Sevilen ezgilerini seslendiren sanatçı, dinleyicilere unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşatırken, alanı dolduran vatandaşlar da ilahi ve ezgilere hep bir ağızdan eşlik ederek geceye ayrı bir güzellik kattı.

Konserde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek, 'Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerinin tüm ümmet coğrafyasının kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.' dedi.

Aykut Kuşkaya'nın gençlik yıllarından beri eserleriyle hafızalarda yer edindiğini ifade eden Aşgın, 'Aykut Kuşkaya, gençlik yıllarımızdan itibaren marşlarını ve ezgilerini dilimize pelesenk ettiğimiz; zor zamanlarda adeta bu eserlerle diri kalmamıza vesile olmuş özel isimlerden biridir. Değerli sanatçımızı ve ekini yürekten tebrik ediyorum. Rabbim sayılarını artırsın. Sanatını Allah'ın isminin yücelmesi için icra eden sanatçılarımızın çoğalmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, Ramazan akşamına eserleriyle anlam katan sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdim etti.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Cumartesi akşamı düzenlenen programda ise çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Geleneksel Karagöz ve Hacivat gösterileri, yarışmalar ve kukla gösterileriyle minikler doyasıya eğlendi.

Program sonunda çocuklara pamuk şeker ve balon dağıtılırken, etkinliğe katılan vatandaşlara patlamış mısır ve geleneksel şerbet ikram edildi.

SON KONSER BU AKŞAM

'Geleneksel Ramazan Akşamları' etkinlikleri kapsamında son konser bu akşam gerçekleştirilecek. Kadir Gecesi dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek konserde sevilen sanatçı Fadıl Aydın sahne alacak.