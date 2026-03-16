Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerin çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilk olarak Hüdavendigar Kent Parkı'nda Tarım Peyzaj AŞ çalışanlarıyla buluştu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, Başkan Bozbey çalışanlarla tek tek bayramlaştı. Daha sonra BESAŞ Ekmek Fabrikasını ziyaret ederek BESAŞ çalışanları, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler ve Kent Konseyi çalışanlarıyla da buluşarak Ramazan Bayramlarını tebrik etti.





'KALİTELİ HİZMETLERİ BURSALILARA SUNAN KURUM HALİNE GELDİK'

Son olarak Büyükşehir Belediye Binası'nda gerçekleştirilen törene katılan Başkan Mustafa Bozbey, yaptığı konuşmada tüm personelin Kadir Gecesi'ni Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bursalıların sorunlarını en aza indirmek için gece gündüz mesai sarf eden bir aile olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, '15.000 çalışanımızla birlikte 3.3 milyon Bursalıya hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşıyoruz. En kaliteli hizmetleri Bursalılara sunan bir kurum haline geldik. Emek veren her bir arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum. Büyükşehir aile bireylerinin hem kuruma sahip çıkmasını hem de en iyi hizmeti üretmesini arzuluyoruz. Hedefimiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ülkemizde örnek ve lider bir kurum olmasını sağlamaktır. Daha sonra Avrupa'da ve dünyada yaptığı işlerle tanınan ve bilinen bir kurum haline gelmesini sağlamaktır. Bunları çalışma arkadaşlarımıza güvenerek söylüyoruz. Birbirimize ve kurumumuza sahip çıktıkça bu başarıları yakalayacağımıza inanıyorum. Ailelerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum' dedi.





Başkan Bozbey, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve belediye personeliyle tek tek bayramlaştı.