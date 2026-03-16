Zonguldak Belediyesi olarak toplu ulaşımı güçlendirmek amacıyla filomuza katılan yeni halk otobüsleri için hizmete alım töreni düzenlendi.

ZONGULDAK (İGFA) - Törene CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP İl Başkanı Devrim Dural, İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Pulat, Belediye Başkanımız Sn. Tahsin Erdem, belediye meclis üyelerimiz, daire müdürlerimiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Anadolu Isuzu Türkiye Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, yeni araçların temsili anahtarını ve plaketini Başkanımız Sn. Tahsin Erdem'e takdim etti.

Törende konuşan Başkanımız Sn. Tahsin Erdem, Zonguldak'ta toplu ulaşımın uzun süredir vatandaşların gündeminde olan önemli bir konu olduğunu belirterek, göreve geldiklerinde ilk etapta 4 halk otobüsü ile hizmete başladıklarını, bugün ise filoya katılan 7 yeni araçla birlikte toplam 11 halk otobüsüyle şehrin tüm güzergâhlarında hizmet verileceğini ifade etti.

Başkan Erdem, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların daha konforlu ve erişilebilir ulaşım hizmetine kavuşması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Filomuza katılan 7 yeni halk otobüsü ile birlikte toplam 11 araçla şehrimizin tüm güzergâhlarında hizmet vermeye başlıyoruz. Yeni araçlarımızın şehrimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.