Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları için Türkiye’de örnek olacak Doğal Yaşam Kampüsü Projesi için geri sayım başladı. 87 dönümlük alanda Türkiye’nin en modern ve fonksiyonel tesislerinden biri inşa edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz ve başıboş sokak hayvanlarına kaliteli ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla Türkiye’de örnek bir projeyi hayata geçiriyor.

87 dönüm alan üzerine kurulan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü Projesiiçin çalışmalar Başkan Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde büyük bir hız kazanmıştı.

Ekim ayının ilk haftası itibarıyla faaliyete geçecek projeyi Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar birlikte ziyaret etti. Ziyarette ayrıca SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz ve ilgili daire başkanları yer aldı.

Kampüsün tüm detaylarını tek tek inceleyen Vali Doğan, görev aldığı şehirlerde birçok barınak gördüğünü ancak böylesi detaylı, fonksiyonel bir tesisle ilk kez karşılaştığını vurgulayarak, “Ortaya çıkan bu eser, Büyükşehir Belediyemizin vizyonunu ve hayvan dostu yaklaşımını açıkça ortaya koyuyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yürüttüğümüz çalışmada en kısa sürede başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Başkan Alemdar da kendileri için sokaktaki her canın kıymetinin çok büyük olduğuna dikkat çekerek, 87 dönüm arazi üzerinde örnek bir çalışma ortaya koyduklarını ifade etti.

Vali Doğan, "10 yıllık görevim boyunca pek çok barınak gördüm ancak böylesine rastlamadım. 87 dönümlük alanda Türkiye'nin en modern ve fonksiyonel tesislerinden biri inşa edildi. Çok yakında hizmete açılacak merkezde doğal yaşam alanı da bulunacak.Ortaya çıkan bu eser, Büyükşehir Belediyemizin vizyonunu ve hayvan dostu yaklaşımını açıkça ortaya koyuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sakaryalı hemşerilerimizin de bu tesisi mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Başkan Alemdar ise, “Şehrimizde sokak hayvanları için örnek bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Doğal yaşam alanımız içerisinde kurduğumuz bu tesis, tamamı yerden ısıtmalı kafeslerden oluşan modern bir sahiplendirme merkezi olacak. Burada her ayrıntıyı planladık.Sahiplendirme kafeslerini 6 metrekare olarak düzenledik. Engelli hayvanlarımız için özel olarak 8 metrekarelik alanlar ayırdık. Kedilerimiz için ise 50 metrekare büyüklüğünde, 4 adet oyun evi inşa ediyoruz” dedi.

Kampüsün faaliyete geçmesiyle birlikte sokaklarda başıboş ve sahipsiz hayvanlar doğal yaşam alanına alınacak. Proje kapsamında 14 bin 500 metrekarelik alanda padoklar, sahiplendirme bölümleri, Pati Kafe, Pati Shop, köpek parkı, özel yaşam alanları, açık hava amfi sahnesi, çocuk oyun alanları ve hayvan temalı bir kütüphane yer alacak.