Kayseri Talas Belediyesi, Türk-İslam sanatlarının zarafetini ve geleneksel el sanatlarının inceliklerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 'Tezhip - Hat - Ebru - Yakma Eserler Sergisi', 21-27 Eylül tarihleri arasında Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Geleneksel sanatların farklı dallarından eserlerin yer alacağı sergide, hat sanatçısı Bilge Çalıcı ile ressam Murat Aktaş'ın çalışmalarına yer verilecek. Tezhip ve hat sanatının estetik çizgileri, ebrunun kendine özgü renk ve desenleri ile yakma tekniğinin ortaya çıkardığı eserler, ziyaretçilere kültürel bir sanat şöleni sunacak.

SERGİNİN KAPILARI 21 EYLÜL'DE AÇILIYOR

Serginin açılışı 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Kayseri Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane Çok Amaçlı Salon'da düzenlenecek sergi, 21-27 Eylül tarihleri arasında 10.00-16.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

GELENEĞİN SANATA YANSIYAN YÜZÜ

'Geleneğin Zarafeti' temasıyla hazırlanan sergi, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel sanatların günümüzdeki yansımalarını bir araya getiriyor. Hat sanatının ölçü ve estetiği, tezhibin ince işçiliği, ebrunun özgün kompozisyonları ve yakma eserlerin farklı tekniği aynı çatı altında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen sergi, geleneksel sanatlara ilgi duyan herkesi bir hafta boyunca Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane Çok Amaçlı Salon'a davet ediyor.