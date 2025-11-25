İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) heyeti, İnegöl'de yerel yönetimler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ilçenin kentsel gelişimi, yatırım potansiyeli ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED), Bursa temasları kapsamında İnegöl'de kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. İMSİFED ve İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir öncülüğünde gerçekleşen ziyaret programına, İMSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Sait Zorlu, Sinan Sulu, İbrahim Taşır, İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Sabri Şen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Reis Yurdakul ve Hasan Erezsarı katıldı.

'BİRLİK İÇERİSİNDE HAREKET ETMELİYİZ'

İMSİFED heyetinin İnegöl'deki ilk durağı, İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Sabri Şen'e yapılan ziyaret oldu. Dernek binasında gerçekleştirilen toplantıda sektörün mevcut durumu, ihtiyaçları ve ortak çalışma alanları ele alındı. İMSİFED Başkanı Şeref Demir, sektör temsilcileriyle dayanışmayı artıracak adımların önemine dikkat çekti. Başkan Demir, 'Birlik içerisinde hareket etmek, hem İnegöl'deki müteahhitlik faaliyetlerine, hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak' dedi. Ziyaret sonunda İMSİFED ve İMSİAD YKB. Şeref Demir, İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Sabri Şen'e teşekkür plaketini takdim etti.

'İNEGÖL'E DEĞER KATMAYA HAZIRIZ'

İMSİFED heyetinin gün içindeki ikinci durağı, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban oldu. Ziyarette, Başkan Şeref Demir federasyonun üyeleri ve paydaşlarıyla yürüttüğü ortak projeleri aktarırken, İnegöl'ün altyapı gelişimi, ulaşım avantajları ve yatırım fırsatları da ele alındı. Başkan Taban, İMSİFED, İMSİAD ve İMDER üyelerini İnegöl'e yatırım yapmaya çağırarak, İnegöl'ün büyüme hedeflerini birlikte gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Şeref Demir ise, 'Federasyon olarak yalnızca yatırım süreçlerinde değil, kentsel dönüşüm, altyapı projeleri ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında da yerel paydaşlarla birlikte hareket etmeyi önemsiyoruz. İlçenin potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek ve İnegöl'e değer katmak için her türlü iş birliğine açığız' dedi. Ziyaret sonunda İMSİFED ve İMSİAD YKB. Şeref Demir, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkür plaketini takdim etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KALKINMA VURGUSU

İMSİFED heyetinin İnegöl programında bir diğer durak, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın makamı oldu. Ziyarette, İMSİFED Başkanı Şeref Demir İnegöl'ün mobilya üretimindeki güçlü konumunun yanı sıra büyüyen nüfusunun getirdiği ihtiyaçlara dikkat çekti. Başkan Şeref Demir, 'Birlikte iş yapma kültürünü geliştirelim, herkes sermayesi oranında bir katkı sağlayabilsin, kimse sistemin dışında kalmasın ve yaşanabilir şehirler oluşturalım istiyoruz. Bizler de, kentsel dönüşümden, altyapı planlamasına kadar birçok başlıkta İMSİFED olarak katkı sunmaya hazırız' ifadelerini kullandı. Ziyaret sonunda İMSİFED ve İMSİAD YKB. Şeref Demir, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'a teşekkür plaketini takdim etti.

İMSİFED heyetinin son durağı, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ'a yapılan ziyaret oldu. Görüşmede, Federasyon Başkanı Şeref Demir, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'ın yürüttüğü projelerin önemine değinerek, 'İnegöl'ün ekonomik ve sektörel gelişimine katkı sağlayacak her girişimin yanında olacağız. Ortak akıl ve güçlü iş birliği anlayışıyla hareket etmek, bölge için sürdürülebilir fırsatlar yaratacaktır. İş dünyasıyla kurduğumuz yapıcı iletişim de hem yerel, hem de ulusal düzeyde olumlu sonuçlar doğuracak' dedi. Ziyaret sonunda İMSİFED ve İMSİAD YKB. Şeref Demir, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ'a teşekkür plaketini takdim etti.