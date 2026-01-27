Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezi ve 16 ilçede sürdürülen asfalt çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, Erenler için büyük önem arz eden bir ulaşım akşınını daha güvenli, güçlü ve konforlu bir yapıyla buluşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarihi asfalt seferberliği kapsamında Erenler kırsalında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Tepe Mahallesi'nde 4 bin 500 metrelik ulaşım hattı yepyeni bir yüze kavuştu. Mahalle sakinleri Büyükşehir'e teşekkür etti.

YEPYENİ BİR YÜZ:

Erenler'in yüksek kesimlerinde yer alan Tepe Mahallesi grup yolunda çalışmalar sona erdi. Toplam 4 bin 500 metrelik güzergâhta grup yolu sil baştan yenilendi.

Uzun yıllardır asfalt bekleyen bölgede ulaşımı zorlaştıran olumsuzluklar ortadan kaldırıldı. Yenilenen grup yolu, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise, çalışmalar nedeniyle Büyükşehir'e teşekkür etti.

'EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER'

25 yıllık asfalt hasretinin sona erdiğini belirten Tepe Mahallesi Muhtarı Hakkı Ayaz, 'Büyükşehir Belediyesinin getirdiği asfalt hizmeti ile ilgili mahallem olarak başta Yusuf Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemiz sıcak asfalt ile buluştu. Asfalt atılmadan önce yollarımız çok bozuktu, çamurun içinde yürüyorduk.' dedi.

Emeği geçenlere diğer çalışmalarda başarılar dileyen Hakkı Tok, 'Büyükşehir Belediyesi'nin getirmiş olduğu asfalttan dolayı çok memnunuz. Belediyemizden Allah razı olsun. Asfalt gelmeden önce çok çile çektik. Bütün çalışma ekibine teşekkür ediyoruz' dedi.