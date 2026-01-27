İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tadilat çalışmalarında sona gelinen Aşevi'nde incelemelerde bulundu

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve öğrencilere her gün ücretsiz sıcak yemek ulaştırdığı, Ramazan ayında ise iftar yemeklerinin hazırlandığı Aşevi'nde yürütülen yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yapılan kapsamlı tadilat çalışmalarıyla birlikte Aşevi'nin mutfak, depo ve yemek hazırlama alanları genişletilerek üretim kapasitesi artırıldı.

Ayazma Kültür Merkezi içerisinde hizmet veren Aşevi'ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Her gün binlerce vatandaşa ücretsiz sıcak yemek üreten Aşevi, yenilenen yapısıyla birlikte sosyal dayanışmayı daha da güçlendirerek ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına daha fazla katkı sunacak.