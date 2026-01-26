Bunlar da ilginizi çekebilir

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm sporseverler Sakaryaspor'a tribünlerden destek olmaya davet edildi.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise taraftarların dönüşlerini sağlamak amacıyla aynı ring seferleri stadyumdan Demokrasi Meydanı'na yönelik olarak ücretsiz şekilde hizmet verecek.

26 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Demokrasi Meydanı'ndan stadyuma saat 18.00 itibarıyla ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilecek. Seferler, maç saatine kadar belirli aralıklarla devam edecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 26 Ocak Pazartesi günü oynanacak Sakaryaspor-Sipay Bodrumspor maçı öncesinde taraftarlara ücretsiz ulaşım kolaylığı sağlayacak. Demokrasi Meydanı'ndan saat 18.00'den itibaren stadyuma ücretsiz ring seferleri düzenlenecek, maç sonunda da dönüş hizmeti sağlayacak.

