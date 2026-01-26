Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan yeni kararı kamuoyuyla paylaştı. Karar kapsamında, kent genelinde ücretsiz otoparklarda araç sirkülasyonunun sağlanması ve vatandaşların otoparklardan daha etkin faydalanabilmesi amacıyla önemli bir düzenlemeye gidildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokağa cepheli ücretsiz otopark başta olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve ilerleyen dönemde hizmete açılacak tüm ücretsiz otoparklara ilişkin talepler, UKOME toplantısında detaylı şekilde incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ücretsiz otoparkların amacına uygun kullanılmasını sağlamak adına yeni kurallar belirlendi.

Alınan karar doğrultusunda; Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm ücretsiz otoparklarda kamyon, otobüs ve bunların katarları, lastik tekerlekli traktörler, her türlü iş makineleri, tırlar, plakalı veya plakasız karavanlar, satılık ya da kiralık ibareli araçlar, nakliye araçları ile hurda araçların park etmesi yasaklandı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), söz konusu düzenlemenin özellikle uzun süreli ve uygunsuz parkların önüne geçerek, ücretsiz otoparkların daha verimli kullanılmasını hedeflediğini vurguladı.

Yeni uygulama sayesinde, şehir içi park sorununa çözüm sunulması ve vatandaşların günlük ihtiyaçları için otoparklara daha kolay erişebilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından da mevcut otoparkta park etmemesi gereken araçlar tespit edilerek idari işlem başlatılacak.