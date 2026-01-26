Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun katılımıyla merkezde coşkulu bir final yapan Çocuk Şenliği, eğlence, öğrenme ve bilim dolu etkinlikleriyle ilçelerde çocuklarla buluşmaya devam edecek. Başkan Çavuşoğlu, 'Her şartta yüzü gülen bir şehri birlikte inşa edeceğiz' dedi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de Çocuk Şenliği'nin merkezdeki etkinlikleri, hafta sonu DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla sona erdi.

Şenliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte katıldı. Başkan Çavuşoğlu, çocuklarla birlikte Clown Art Cabaret Sirk Gösterisi'ni izledi, ailelerle sohbet etti.

Etkinlikte konuşan Başkan Çavuşoğlu, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu vurgulayarak, çocukların ve annelerin yüzünün güldüğü bir Denizli hedeflediklerini ifade etti.

Kentin kaynaklarını yine kentin insanlarıyla paylaşmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen beslenme desteklerine de dikkat çekti. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik süt, yumurta, bal, peynir, reçel, meyve ve sebzeden oluşan günlük beslenme yardımlarının sürdüğünü dile getiren Başkan Çavuşoğlu, 'Her şartta yüzü gülen bir şehri birlikte inşa edeceğiz' dedi.





ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ



19 Ocak Pazartesi günü başlayan şenlik boyunca çocuklar; tiyatro, sirk ve sihirbaz gösterilerinden şişme oyun alanlarına kadar pek çok eğlenceli etkinlikle buluştu. Planetaryum film gösterimleri, VR Gözlük Atölyesi, STEM Atölyesi ve DESKİ Su Atölyesi ile çocuklar bilimin renkli dünyasını keşfetti. Pamuk şeker, popcorn ikramları, renkli balonlar, yüz boyama, masa tenisi, langırt, slotcar ve renkli adım dansı gibi aktiviteler şenliğe ayrı bir renk kattı.



ŞENLİK COŞKUSU İLÇELERDE DEVAM EDİYOR



Merkezde büyük ilgi gören Çocuk Şenliği, ilçelerde de çocuklarla buluşmayı sürdürüyor. İlçelerde düzenlenen etkinliklerde 'Kırmızı Başlıklı Kız' Çocuk Tiyatrosu, planetaryum gösterimleri, VR gözlük deneyimi ve teleskopla uzay gözlemi çocuklardan büyük beğeni topluyor. Palyaço ve maskotların eşlik ettiği şenliklerde pamuk şeker, popcorn ve yüz boyama etkinlikleriyle eğlence zirveye taşınıyor.