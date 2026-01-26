Konya Selçuklu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi, Şubat ayı boyunca birbirinden özel etkinliklerle sanatseverleri buluşturacak. Ay boyunca düzenlenecek konser ve tiyatro gösterileriyle Selçuklu'da kültür sanat rüzgarı esmeye devam edecek.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, Şubat ayında düzenleyeceği birbirinden değerli konser ve tiyatro etkinlikleri ile sanatla dolu dolu bir ay gerçekleştirecek. Sanat Akademisi Müzik Topluluğu tarafından hazırlanan 'Kayahan Şarkıları', 'Neşet Ertaş Türküleri' ve 'Türk Sanat Müziği Konseri' ile müzik dolu geceler izleyicilerle buluşurken; sahnelenecek 'Paldır Güldür Şov 8', 'Genç Paldır Güldür Şov' ve 'Şen Şakrak Şov 3' isimli tiyatro oyunları da sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak.

TÜRK MÜZİĞİNİN İKİ UNUTULMAZ İSMİ, 'KAYAHAN' VE 'NEŞET ERTAŞ' IN ESERLERİ SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ ANADOLU SAHNESİ'NDE HAYAT BULACAK

Türk müziğinin sevilen bestecisi Kayahan'ın hafızalara kazınan şarkıları, 1 Şubat Pazar akşamı saat 20.30'da sahnede yankılanacak. Gecede usta sanatçının unutulmaz eserleri, müzikseverlere duygusal ve coşkulu anlar yaşatacak. Yine sözüyle ve sazıyla Türk milletinin gönlünde taht kuran Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ın türküleri de 15 Şubat'ta Anadolu Sahnesi'nde dinleyiciyle buluşacak. Bozkırın tezenesi Ertaş'ın türküleri Sanat Akademisi Müzik Topluluğu'nun yorumuyla sanatseverlere duygu dolu bir gece yaşatacak.

Şubat ayında düzenlenecek etkinlikler kapsamında; 1 Şubat'ta 'Kayahan Şarkıları', 3 Şubat'ta 'Genç Paldır Güldür Şov', 7 Şubat'ta 'Paldır Güldür Şov 8', 8 Şubat'ta 'Türk Sanat Müziği Konseri', 15 Şubatta 'Neşet Ertaş Türküleri ', 16 Şubat'ta ise 'Şen Şakrak Şov 3' adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak. Tüm etkinliklerin biletleri belirtilen tarihlerde Selçuklu PASS web sitesi üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,' TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BU DEĞERLİ ETKİNLİKLERE KATILMAYA DAVET EDİYORUM'

Selçuklu Sanat Akademisi'nin şehrin sanat ve kültür hayatına önemli katkılar sunduğunu ve her yaş grubundan bireyin yeteneklerini keşfetmesine imkan tanıdığını vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Selçuklu Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da çıtayı yüksek tutuyoruz. Sanat Akademimiz, Şubat ayında düzenleyeceği konser ve tiyatro etkinlikleriyle sanatseverleri bir araya getirecek. Türk sanat camiasının efsane isimlerinin hafızalara kazınan eserleri, bu etkinliklerde sanatseverlerle buluşacak. Müzikten tiyatroya uzanan bu kapsamlı programda duygulanacak, eğlenecek ve sanatın keyfini birlikte yaşayacağız. Sevilen eserler ve başarılı sahne performanslarıyla sanat dolu akşamlar sanatseverleri bekliyor. Selçuklu'yu kültür ve sanatın başkenti yapma hedefimiz doğrultusunda emeğimizin karşılığını böyle güzel etkinliklerle almak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tüm hemşehrilerimizi bu değerli etkinliklere katılmaya ve Sanat Akademimizde sanatla buluşmaya davet ediyorum' dedi.