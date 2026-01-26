Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda dört gözle beklenen Geleneksel Çambaşı Yaylası Kış Festivali, bu yıl da yoğun bir ilgi ile her yaştan katılımcıyı ağırlayıp renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

ORDU (İGFA) - Yaz aylarında turist çeken Ordu yaylaları Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in '3 ay değil 12 ay' Ordu sloganıyla başlattığı girişimlerle kış aylarında da vatandaşların uğrak noktası haline geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi iş birliğinde Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen 21. Kış Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden renkli etkinliklerle 2 gün süren festival kapsamında vatandaşlar unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

YAYLADA EĞLENCE TAVAN YAPTI

Dolu dolu geçen festival Çambaşı Yaylası Kayak Merkezinde başladı. İlk gününde kayak yarışları ve off-road yarışları yapılan festivalin 2'nci günü ise yayla merkezinde devam etti.

Kar güreşleri, çeşitli spor müsabakaları ve kızak yarışları ile heyecanlı bir günün yaşandığı festival alanında Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve birçok sanatçının sahne aldığı konserlerle vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Yine festival boyunca vatandaşlara Ordu'nun yöresel lezzetlerinden olan pancar çorbası, patates ve turşu ikramı da yapıldı.

VATANDAŞLARDAN FESTİVALE TAM NOT

Vatandaşlar da festival kapsamında eğlenceye doydu. Yapılan etkinliklerden memnun kalan vatandaşlar düzenlenen kar festivaliyle doğa harikası Çambaşı yaylasında unutulmaz bir gün yaşadı. Vatandaşlar düzenlenen festival için Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.