Cibuti Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyaret dolayısıyla heyete teşekkür eden Başkan Altay, 'Cibuti Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Aden Houssein Abdillahi'yi belediyemizde misafir etmekten büyük memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, Konya ile Cibuti arasındaki dostane ilişkilerin ve iş birliği imkânlarının güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Cibuti Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi de Başkan Altay'a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek, ikili ilişkilerin güçlenmesini temenni etti.