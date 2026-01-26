Sakarya Büyükşehir Belediye, şehrin ulaşım altyapısını geliştirmek için yaz kış demeden çalışmalarına devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Şehrin ulaşım alternatifleri üzerinde çalışmalarına devam eden Büyükşehir, sorumluluk sahasında kullanım ömrünü doldurmuş köprüleri, olası afetlerde ulaşımın sorunsuz şekilde devam etmesi adına bir bir yeniliyor.

KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Geçtiğimiz ayın sonunda Akyazı ve Hendek için önemli bir geçiş güzergâhında bulunan Yeniorman Köprüsü'nü hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Karapürçek Mesudiye Köprüsü'nde yapım çalışmalarını tamamlayarak kullanıma sundu.

GÜVENLİ GEÇİŞLER SAĞLANDI

Mesudiye Köprüsü'nün bölge ulaşımı için güvenli geçişleri sağlayacağını belirten Başkan Alemdar, 'Köprümüzün projesini netleştirdikten sonra sahaya inerek altyapı deplaselerini hızla tamamladık. Uzun yıllar güvenle hizmet vermesi için 15 metre uzunluğunda 30 adet fore kazık imalatı gerçekleştirdik, köprü ayakları ve prefabrik kiriş montajlarını tamamladık. Korkuluk, sıcak asfalt ve yol çizgi çalışmalarının ardından köprümüzü güvenli ve konforlu şekilde vatandaşlarımızın hizmetine açtık' dedi.

GENİŞLİĞİ 7 METREDEN 16 METREYE ÇIKARDIK

Başkan Alemdar, 'Sakarya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek için bütüncül bir yaklaşımla başlattığımız çalışmalar kapsamında Karapürçek etabında önemli bir yatırımı daha tamamladık. Mesudiye Köprüsü'nün genişliğini 7 metreden 16 metreye çıkardık. 44 metre uzunluğa sahip Mesudiye Köprüsü, Karapürçek'e ve hemşehrilerimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Köprü çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hizmete alındı.