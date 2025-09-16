Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tığcılar Mahallesi’nde hayata geçirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi için tarihi süreci başlatıyor.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 17 Eylül Çarşamba günü itibariyle hak sahipleriyle bire bir uzlaşma görüşmelerine başlanacağını duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve pilot bölge olarak Tığcılar Mahallesi’nin belirlendiği ‘Kentsel Dönüşüm’ projesinde tarihi süreç başlıyor.

BAKANLIK PROJEYİ ONAYLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ve Sakarya’daki en büyük dönüşüm adımı Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etabıyla ilgili ise tarihi günü kamuoyuna Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar duyurdu.

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ TARİHİ

Alemdar, 17 Eylül Çarşamba günü itibariyle hak sahipleriyle bire bir uzlaşma görüşmelerine Hastane Kampüsü karşısındaki Sakarya Ticaret Merkezi’ndeki Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’nde başlayacaklarını açıkladı.

Bakanlık güvencesinde modern, güvenli ve depreme dayanıklı konutlar ile işyerlerinin inşa edileceği, Sakarya'nın geleceğine yön verecek bu büyük dönüşümün şeffaf, güvenli ve takip edilebilir bir şekilde başlatılması hedefleniyor.

Uzlaşma sürecinin 1. etabı Yeni Cami Sokak, Kol Sokak, Kadir Hoca Sokak ve Bulvar arasında kalan alanı kapsayacak. Hak sahipleriyle birebir ve randevulu görüşmeler yapılacak ve her bir görüşmede vatandaşın haklarının korunması birinci öncelik olacak.

“EN UYGUN ŞARTLARDA UZLAŞACAĞIZ”

Başkan Yusuf Alemdar, “Şeffaf bir şekilde hak sahipleriyle enine boyuna tüm detayları paylaşacağız. Dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Bu süreci en adil ve en uygun şartlarda tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR BAŞLANGICIN KAPISI ARALANACAK

Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi aracılığıyla vatandaşlar, sürecin her aşamasını yakından takip edebilecek, haklarına ilişkin detaylı bilgi alabilecek ve işlemlerini kolaylıkla yapacak. Katılımcı bir yaklaşımla yürütülecek süreç Sakarya için yeni bir başlangıcın kapısını aralayacak.