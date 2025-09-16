TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yaptığı basın açıklamasında, yerel yönetimlerde mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki niteliklerine uygun, kalıcı ve güvenceli istihdam sağlanması gerektiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Yerel Yönetimlerde Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için Kalıcı, Güvenceli ve Mesleki Niteliğine Uyumlu İstihdam Yapılmalıdır" başlıklı yazılı bir basın açıklama yaptı.

Koramaz, belediyelerin personel alımlarında eğitim ve birikimle uyumsuz kadrolar tanımladığını, norm kadro eksiklikleri ve merkezi yönetimin kısıtlamaları nedeniyle sözleşmeli veya güvencesiz istihdamın yaygınlaştığını ifade ederek, kamu hizmetleri için yerel yönetimlerin kilit önemde olduğunu, ancak düşük ücretler ve güvencesiz kadrolar emeğe haksızlık ve hizmet kalitesini düşürdüğünü söyledi.

TMMOB olarak mühendis, mimar ve şehir plancılarının planlama, tasarım, denetim ve koruma süreçlerindeki rolüne dikkat çekerek, istihdamın uzmanlık alanlarına uygun düzenlenmesi, sözleşmeli statüden vazgeçilerek norm kadroya geçiş sağlanması çağrısı yapan Koramaz, “Kamusal hizmet için teknik kadrolar bilimsel ve kamucu anlayışla desteklenmeli. TMMOB olarak, akıl ve bilim temelli, tam istihdam odaklı bir ülke modeli için mücadele edeceğiz” dedi.

Özellikle Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nin 2025 memur alımı ilanında zabıta kadrosuna mühendis ve mimar alınmasını eleştiren Koramaz, bu tür uygulamaların mesleki niteliklere zarar verdiğini kaydetti.