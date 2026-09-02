Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde altyapının mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilmesi için yatırımlarını hızla sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Kuruçeşme Mahallesi'nde kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için yeni bir çalışmaya başladı. Proje kapsamında inşa edilecek bin 700 metrelik hat ve yeni parsel bacalarıyla mahalledeki atık su sisteminin daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi sağlanacak.

Serdivan Kuruçeşme Mahallesi'nde başlanan bin 700 metrelik kanalizasyon hattı imalatıyla atık suların güvenli şekilde Arıtma Tesisleri'ne taşınacağı yeni bir altyapı ağı oluşturuluyor.

BİN 700 METRELİK KANALİZASYON HATTI

Çalışma kapsamında Kuruçeşme'ye toplam bin 700 metre uzunluğunda kanalizasyon hattının imalatı gerçekleştiriliyor. Yeni hat ile birlikte bölgedeki ev ve iş yerlerinden kaynaklanan atık suların kontrollü biçimde şehir kanalizasyon sistemine aktarılması sağlanacak.

50 PARSEL BACASI BAĞLANTILARI KOLAYLAŞTIRACAK

Yeni hata ek olarak 50 adet parsel bacası inşa ediliyor. Binaların atık su bağlantılarının ana şebekeye düzenli şekilde aktarılmasını sağlayan bacalar ile hatların kontrol ve bakım süreçlerinde ekiplerin müdahalesi kolaylaştırılacak.