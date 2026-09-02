Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı ve kentin kimliğine büyük katkılar sunacak projelerde çalışmalar hızla devam ediyor. Birçok noktada yükselen projeler, tamamlandığında kentin taleplerine yanıt verecek.

KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana ilçeye birçok yatırımı kazandıran ve Çayırovalıların ihtiyaç duyduğu çalışmaların hayata geçmesine olanak sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı projelerde hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Kentin birçok önemli noktasında devam eden çalışmalar doğrultusunda yükselen projeler, tamamlanmasıyla birlikte kentin ihtiyaçlarına ve taleplerine büyük yanıtlar sunacak. Bu bağlamda yapımında sona gelinen Çayırova Kent Meydanı ve Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'yle birlikte, kaba inşaatı devam eden Özgürlük Mahallesi Yeni Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi, Doğa Madencilik Meslek Lisesi ve Otomasyon Atölyesi, Spor Lisesi ve Fatih Sultan Mehmet Parkı Revizyonu ve Genişletmesi projelerinde de çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

MEYDANDA ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Kent Meydanı'nda çalışmalar kapsamında, çevre düzenleme ve iç tefrişat işlemleri hızla sürüyor. Cami içerisinde yapılan düzenlemelerle birlikte, cami altında yer alan otopark ve fuaye alanında da çalışmalarda sona gelindi. Ayrıca meydan alanında yer alan noktalarda da peyzaj düzenlemeleri de hızla sürüyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak, yakın zamanda hizmete açılması amaçlanıyor.

SPOR KOMPLEKSİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi ise açılış için gün sayıyor. Aynı anda 9 farklı branşın spor yapmasına olanak sunacak ve içerisinde FİBA onaylı uluslararası standartlara uygun 3 bin 500 kişilik basketbol sahası yer alan Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'nde, hemen hemen her şey hazır. Elektrik ve otopark alanı düzenlemelerinin sürdüğü projenin kısa bir süre sonra açılışı gerçekleştirilecek.

YENİ BİLGİ EVİ VE ASM'NİN BETONARMESİ TAMAM

Özgürlük Mahallesi sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda Behram Çobanoğlu Parkı içerisinde inşaatına başlanan Özgürlük Mahallesi Yeni Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaatında ise betonarme çalışmaları tamamlandı. Yakın zamanda başlanacak duvar örme çalışmalarıyla birlikte kaba inşaatın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

HASTANEDE İKİNCİ KAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çayırovalıların ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin en büyük hayali olan Çayırova Devlet Hastanesi'nde ise kaba inşaat çalışmaları kapsamında ikinci kat döşemesinin kalıp çalışmaları ve döşeme beton serimleri sürüyor. 200 yataklı olarak planlanan ve deprem izolatörlü olarak inşa edilen Çayırova Devlet Hastanesi, tamamlandıktan sonra ilçedeki büyük bir eksikliği giderecek. Şu ana kadar temel, bodrum ve birinci kat betonarme çalışmaları tamamlanan hastanede, teknik binanın da betonarme kısmı bitmişti. İkinci katta ise döşeme kalıp ve beton serimi çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.