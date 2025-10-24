Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçe ve şehir merkezindeki asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

SAKARYA (iGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek'in merkezine girişte önemli bir güzergâh olan Şehit Gaffar Okan Bulvarı'nı sil baştan yenileyerek ilçe için kritik bir geçiş noktasını yepyeni yüze kavuşturuyor.

Hendek halkı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken çalışma bittiğinde ilçeye giriş ve karayolları transit ulaşımı çok daha konforlu hale gelecek.

Eşit ve adil anlayışla şehirde dokunmadığı nokta bırakmayan Büyükşehir, Hendek ilçe merkezinde kritik bir öneme sahip, her gün binlerce aracın kullandığı Şehit Gaffar Okan Caddesi'nde mesaiye başladı.

Remziefendi ve Beştepeler Caddesi'nde çalışmalarını tamamlayan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, bulvarın gidiş-geliş olmak üzere 1 kilometrelikkısmını sil baştan yeniliyor.

Çalışma tamamlandığında hem şehir merkezine hem ilçe merkezine hem de karayollarına ulaşım çok daha konforlu ve güvenli hale gelecek. Bölge halkı ise yürütülen hummalı mesaiden memnun.