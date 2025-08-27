SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık kampüsü bölgesinde hayata geçirilen katlı otopark projesinde sona yaklaşıldı. İnce işçilik çalışmalarının tamamlandığı 530 araçlık otopark son kontrollerden sonra hizmete vermeye başlayacak.

PARK SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM

SEAH, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi’nin çevresindeki yoğun parklanmaya çözüm sunmak için hayata geçirilen proje, hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra bölgeyi kullanan tüm vatandaşlar için ulaşımı daha konforlu hale getirecek. 4 bin 561 metrekare alan üzerinde inşa edilen yatırım ile bölgedeki park sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırılması hedefleniyor.

MODERN TASARIM

Çevre düzenlemelerinin ardından tamamlanacak yapı kısa süre sonra hizmete açılacak. Modern ve erişilebilir mimarisiyle dikkat çeken otopark, tamamlandığında bölgede oluşan trafiğin yükünü hafifletecek.

STRATEJİK KONUM

Eczaneler, poliklinikler ve hastanelerin merkezinde konumlanan katlı otopark, sürücülerin alternatif alanlara yönelmesini önleyerek sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak ve bölgedeki trafik akışını rahatlatacak.