İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta 29 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı için toplu ulaşımda sefer sıklığını artıracak. Tüm ulaşım modlarında son sefer saatleri uzatılırken, ESHOT fuar için yeni hatlar oluşturdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise toplu ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) 94’üncüsü, 29 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında, Kültürpark’ta düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kuruluşları ESHOT, Metro, Tramvay ve İZDENİZ’de, ziyaretçilerin fuara hızlı ve kolay ulaşımının yanı sıra gece saatlerinde çıkışlar için önlemler alındı.

Tüm modlarda sefer sayıları artırıldı, son sefer saatleri de uzatıldı. ESHOT Genel Müdürlüğü ayrıca fuara ulaşım için yeni hatlar oluşturdu.

Şehrin kalbine ESHOT hatları ile yolculuk etmek isteyenler yurttaşlar, otobüslerin güncel hareket saatlerine www.eshot.gov.tr adresinden ve ESHOT’un sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

SON SEFER 01.20’DE

Fuar süresince İzmir Metro’da 00.20 olan son sefer saati 01.20 olarak güncellendi. Sefer sıklığı ise 00.20 ile 01.20 arasında 20 dakikada bir olacak. Konak Tramvayı’nda da son sefer 01.20 olarak belirlendi. 00.00 ile 01.00 arasında 7,5 dakika, 01.00 ile 01.20 arasında ise 10 dakikada bir sefer olacak.

İZBAN, İzmir Enternasyonal Fuarı için her gün iki ek sefer düzenleyecek. Trenler, 9 Eylül tarihine kadar Aliağa'dan saat 00.26'da, Tepeköy'den ise 00.31'de kalkacak. Her iki yönden gelen trenler, saat 01.35'te Alsancak'tan başlangıç istasyonlarına geri dönecek.

DENİZ ULAŞIMINA EK SEFER

İZDENİZ, deniz ulaşımında da İEF için ilave seferler koydu. İEF kapsamında vatandaşların fuar keyfini doyasıya yaşayabilmeleri için; Karşıyaka-Alsancak, Bostanlı-Alsancak, Alsancak-Karşıyaka ve Alsancak-Bostanlı hatlarında her gece saat 02.00’ye kadar ek seferler düzenlenecek.