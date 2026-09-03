Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda kalıcı çözümler üretmek ve mevcut güzergâhlara alternatif yollar kazandırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Hanlıköy ile SATSO arasında hayata geçirilecek yeni bağlantı yolunda çalışmalar etap etap ilerliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Hanlıköy ile 1. OSB arasına bin 250 metrelik yeni bir duble yol kazandırıyor.

Kamulaştırma sürecinin sona ermesinin ardından kazı ve dolgu çalışmaları gerçekleştirilen güzergâhta SASKİ marifetiyle altyapı çalışmaları tamamlandı.

Güzergâhta asfalt öncesi hazırlığı kapsamında 10 bin ton PMT serimi gerçekleştiriliyor.

KAMULAŞTIRMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Yeni ulaşım güzergâhının oluşturulması için öncelikle kamulaştırma süreci yürütülerek tamamlandı. Kamulaştırmanın ardından yol güzergâhında kazı ve dolgu çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan zemin hazırlığının ardından SASKİ ekipleri devreye girerek güzergâhın altyapı çalışmalarını tamamladı.

ŞİMDİ SIRA PMT SERİMİNDE

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından güzergâhta asfalt öncesi son hazırlıklardan biri olan PMT serimine geçildi.

Ekipler, toplam 10 bin ton PMT serimi gerçekleştirerek yolu asfaltlama aşamasına hazırlıyor.

1.250 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olacak Hanlıköy-SATSO bağlantı yolu, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım ağına dahil edilecek.

YAYA VE BİSİKLET ULAŞIMI DA OLACAK

Yeni güzergâh, araç trafiğinin yanı sıra yaya ve bisiklet ulaşımını da destekleyecek şekilde planlandı. Yolun iki tarafında araç parklanma alanları bulunacak.

Aydınlatma sistemlerinin de yer alacağı güzergâhta araç trafiği gidiş ve geliş şeklinde düzenlenecek.

Hanlıköy ile SATSO arasında oluşturulan yeni bağlantı yolu, bölgedeki ulaşım seçeneklerini artırarak mevcut güzergâhlara alternatif oluşturacak.